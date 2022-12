VM-sjefen om rekordforsøket: – Krevende

Konstituert VM-sjef Kristin Mürer Stemland frir til skifolket for å sikre et millionoverskudd.

Kristin Mürer Stemland, her på Søremsjordet på Leinstrand der femmila skal gå i 2025, sier de har et mål om å selge 250 000 billetter under mesterskapet.

SØREM: – Vi står fast på det som sto i søknaden, altså har vi en ambisjon om et overskudd på 22,5 millioner kroner. Det er det som er lagt til grunn for alle planene våre.

Like ved Sørem gård, der det blir full skifest under femmila for herrer og kvinner i 2025, står konstituert VM-sjef Kristin Mürer Stemland med hele Trondheim by i bakgrunn. Neste uke skal hun legge frem et budsjett for VM-styret.