Kriserammet forbund gir Amnesty gratis reklameplass: – Bestemte at vi burde bruke den til noe godt

Foran verdenscupstarten er Brettforbundet i akutt sponsorkrise, men de har likevel bestemt seg for å gi bort eksponeringsplass på OL-sølvvinner Mons Røisland og snowboardlandslaget verd «flere millioner» – til Amnesty International Norge.

GAVMILD: Mons Røisland feiret OL-sølvmedaljen i Beijing for åtte måneder siden. Han står over verdenscupstarten i Chur lørdag.

21. okt. 2022 23:13 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi har stått uten hovedsponsor og med en eksponeringsplass vi ikke fikk brukt. Vi bestemte at vi burde bruke den til noe godt, tok kontakt med Amnesty og spurte hva de tenkte om det, forteller generalsekretær Bijora Sardarian i Brettforbundet (snowboard, skate, surf).

Første kontakt ble tatt for cirka 10 måneder siden. Bijora Sardarian forteller at avtalen, som nå er undertegnet har tatt lang tid å få på plass på grunn av «sponsoren» Amnestys virksomhet.

«Sponsoren» i anførselstegn fordi Amnesty International ikke skal betale noe for ettårsavtalen som vil gi menneskerettighetsorganisasjonen eksponering på klærne til snowboardlandslagets utøvere, Brettforbundets hjemmeside og i forbindelse med forbundets arrangementer.

SPESIALSPONSOR: Brettforbundets generalsekretær Bijora Sardanian og Amnestys generalsekretær John Peder Egenæs.

– Skal vi motvirke sportsvasking og sørge for at idretten ikke bidrar til overgrep og utnyttelse, må idretten og menneskerettighetsbevegelsen kjempe sammen. Det er det Amnesty og Brettforbundet gjør gjennom dette initiativet, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge.

– Hva er en slik avtale verd, hvis den ikke som denne er gratis?

– Jeg vet ikke om jeg skal si det, ettersom vi er i reelle forhandlinger med aktuelle sponsorer. Flere millioner, hvis det holder å svare det, svarer Bijora Sardarian.

Brettforbundets siste sponsoravtale utløp ved nyttår 2022, en måned før Beijing-OL arrow-outward-link - der Mons Røisland vant sølvmedaljen i Big Air arrow-outward-link .

Lørdag starter verdenscupen snowboard (Big Air) 2022/23 i sveitsiske Chur. For en uke siden skrev VG om at Brettforbundet lokker med finnerlønn arrow-outward-link for sponsortips.

Responsen har ifølge generalsekretær Sardanian vært meget god.

Brettforbundet har imidlertid ingen tanker om å be Amnesty International Norge vike sponsorsplassen til fordel for en senere betalende sponsor. Snarere tvert imot. De har tenkt å gi den til en annen ideell organisasjon neste år.

– Vi tester dette med Amnesty, og er spesielt glad for og stolt over at det først ble dem. Vi kan gi dem mye synlighet, og med det «mene» mye om det våre utøvere står for - uten å måtte si det med ord, sier Bijora Sardarian.

Hun forteller at snowboarderne tidligere har benyttet Amnesty som rådgiver, før de har reist til konkurranser i «krevende» land. For at de skal være bevisste og spre budskapet, som hun uttrykker det.

LANDSLAGSSTJERNER: Hanne Eilertsen, Mons Røisland og Ståle Sandbech deltok i Beijing-OL i februar. Røisland vant sølvmedaljen i Big Air, Sandbech medaljen av samme valør i slopestyle i Sotsji-OL 2014.

Verdenscupsesongen i regi av Det internasjonale ski- og snowboardforbundet starter i Chur. Landslagskjørerne Bendik Gjerdalen, Stian Kleivdal, Øyvind Kirkhus og Bettina Roll er tatt ut til Big Air-konkurransen i Sveits.

De beste norske står over premieren. De venter med den til verdenscupen i kanadiske Edmonton i begynnelsen av desember.