Sensasjonen Tobias (25) ville gi opp: Slet med motivasjon og trivsel

Den ferske gullvinneren i sykkel-VM, Tobias Foss, har vært et stortalent det har blitt snakket om i en årrekke. Men 25-åringen har hatt noen dype bølgedaler de siste sesongene – og så sent som i år gått på to tøffe smeller.

TETT FULGT OPP: Tobias Foss, her i de tidlige tenårene sammen med pappa Alf Magne på treningssamling med klubben på Mallorca, Spania i 2012.

– Gutten er verdensmester. Det er uvirkelig, sier pappa Alf Magne Foss til VG.

Gjennom TV-skjermen fulgte han det nervepirrende dramaet da sønnen Tobias syklet inn til et historisk gull i Australia søndag.

Selv om han egentlig hadde forhåpninger om en topp ti-plassering, hadde faren såpass tro på sin 25 år gamle sønn at han satte en 50-lapp på seier.

Til en odds på over 100. Det gir en utbetaling på 5000 kroner.

– Det var egentlig bare tull, sier faren, og påpeker humoristisk at innsatsen i seg selv forteller alt om hans eget gamblingtalent.

Fakta Dette er sykkelverdensmester Tobias Foss: Fullt navn: Tobias Svendsen Foss

Alder: 25 år (født 25. mai 1997)

Lag: Jumbo-Visma

Utvalgte meritter: VM-gull tempo Australia (2022), to seniorgull i NM (tempo og fellesstart 2021), 9.-plass sammenlagt i Giro d'Italia (2021), sammenlagtseier i Tour de l'Avenir (2019).

OL-meritter: 61.-plass (fellesstart) og 23.-plass (tempo) under Tokyo-OL.

Aktuell: Ble søndag tempoverdensmester i sykling i Australia. Bragden er historisk ettersom det er første norske medalje på tempo i eliteklassen, uansett kjønn.

Beste resultat på herresiden tidligere står Andreas Leknessund for med sin 13. plass i 2020. Beste kvinneresultat har Solrunn Flatås, da hun ble nummer fire i 2000. Kilde: VG/NTB Vis mer

Pengepremien var naturlig nok uviktig på en slik dag. Alf Magne Foss var bare utrolig stolt over prestasjonen.

Samtidig forteller faren om en ivrig ung syklist, spådd en lovende karriere, men som har fått noen alvorlige knekker på veien til gullet i Australia søndag.

Tobias Foss fortalte blant annet procycling.no om store motivasjonsproblemer gjennom 2018. Noen skuffende resultater var tøft å håndtere med det presset han la på seg selv. Noe som til slutt førte til mistrivsel.

I EKSTASE: Tobias Foss, her kort tid etter at VM-gullet i Australia var et faktum.

Til TV 2 samme år sa gutten fra Vingrom at han vurderte å legge opp.

Pappa Alf Magne forteller om en periode der sønnen, som den gangen var 21 år, stilte seg følgende spørsmål:

– Skal jeg gå gjennom noe som koster så mye? Er meningen med livet å holde på med dette? Som han kan si selv: Noe som i den store sammenhengen er så «uvesentlig». Det er jo show business.

– Han var absolutt i tenkeboksen, sier faren.

fullskjerm neste Åtte år gamle Tobias Foss lærer søsteren Ragnhild (søsteren) å sykle i 2005. 1 av 5 Foto: Privat

Alternativet var ifølge faren å skaffe seg en utdanning, bli en person som hjelper andre mennesker. Han forteller at Tobias Foss er en slik type.

Tanken på en ti år lang karriere som proffsyklist gjorde at sønnen måtte ta en og to runder med seg selv.

– Men uten å bli for filosofisk her, så har vi snakket om det å bruke talentene sine. De skal man bruke. Noen er gode på skolen og får seg en akademisk karriere. Noen har talent for skyting eller sjakk. Da bør de drive med det. Han opplever at han har talent i sykling. Det var nok det som bikket det for ham, sier faren.

Men tankene og nedturene i 2018-sesongen kan egentlig ikke sammenlignes med hva Foss har opplevd i år.

Han har slitt etter coronasykdom og vaksinen i etterkant. Deretter veltet han i rittet Coppi e Bartali i Italia og pådro seg hjernerystelse.

Så gikk han på to skikkelige treningssmeller som følge av trening i høyden i forkant av to viktige ritt, nemlig Giro d’Italia i mai og Vuelta a España i månedsskiftet august/september.

– På godt folkemunne var det overtrening. Men heldigvis klarte han å bremse tidsnok.

VERDENSMESTER: Tobias Foss kan stolt posere for fotografene og publikum på podiet etter temporittet i Australia søndag.

– Varm om hjertet

For to konkurranser i Canada i forkant av VM bar bud om at formen var i anmarsj.

Pappa Alf Magne forteller at syklingen for en drøy uke siden viste at ting var på stell. Forhåpningene om en topp ti-plassering i verdensmesterskapet i Australia ble større.

I stedet fikk han oppleve av sønnen på den andre siden av kloden vartet opp med en historisk prestasjon. I tiden etter bragden forstod hovedpersonen nesten ikke hva som hadde skjedd.

Fakta Lovordene fra nåværende og tidligere norske toppsyklister haglet: – Tobias er et stort talent, og en god temporytter, det vet jo alle, men faktisk klare å vinne overrasket meg! Drita kult, sier Thor Hushovd, selv verdensmester på landevei og som har en rekke etappeseire i store ritt i beltet. – Imponerende og ganske overraskende! Visste han var god, men verdensmester var over all forventning, sier Alexander Kristoff – vinner av både Tour de France-etapper og gjeve endagsritt – til VG. Tidligere proffsyklist og nå sportssjef for Foss i Australia, Kurt Asle Arvesen, beskriver gull-opplevelsen slik: – Vi hadde tårer i øynene da han kjørte over målstreken, for han syklet så sinnssykt bra, sier han til TV 2. Sportssjefen sier eleven minnet om de tidligere toppsyklistene Fabian Cancellara og Bradley Wiggins på sitt aller beste. – Det gnistret av denne tempoen – hvordan han klarte å holde tempo over kulene og bakkene. Gutten selv hadde topp fem som mål. Gull er i overkant. Vis mer

Han klatret opp på toppen av podiet, tok på seg regnbuetrøya – drakten som viser at du er regjerende verdensmester - og fikk deretter gullmedaljen.

Til slutt ble nasjonalsangen spilt.

– Det er klart du kjenner på en type takknemlighet og stolthet. Men det hadde jeg gjort om han ble nummer fire også. Det er en god følelse når barna lykkes. Tobias har satset syv-åtte år av livet sitt, ofret mye og nå får han betalt. Man blir varm om hjertet, sier pappa Alf Magne Foss.