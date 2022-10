Ole Selnæs: – Jeg følte vi hadde full kontroll. Satser på at Rosenborg gjør det samme

Ole Selnæs sitt Zürich snudde kampen og vant mot Bodø/Glimt. Nå håper han RBK plukket opp noen triks før søndagens toppkamp.

To trøndere i duell. Ole Selnæs og Ola Solbakken i kamp torsdag kveld.

27. okt. 2022 21:16 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Jeg regner med at de satt og kikket på. Jeg har litt kontakt med dem, så jeg får håpe at de plukket opp litt. Jeg følte vi hadde full kontroll iallfall, så jeg satser på at Rosenborg gjør det samme.

Det sier Ole Selnæs til Viaplay etter at hans Zürich slo Glimt i Europa League.