Hergeirsson advarer mot for mye «overvåking»: – Det er jo inngripende

LJUBLJANA (VG) De norske håndballjentene har opplevd en teknologisk endring i internasjonal håndball. De spiller med en databrikke både i egen nakke og inne i kampballen. Chipen i ballen løsnet fredag kveld. Det skapte irritasjon hos Nora Mørk.

ADVARER: Thorir Hergeirsson med Nora Mørk i Kroatia-kampen fredag.

12 minutter siden

– Det er et eget tema. Å begynne å diskutere den utviklingen i toppidretten. Alt måles. Spørsmålet er når man begynner å sette dings på folk for å måle hva de gjør utenfor idrettsbanen. Det er jo inngripende, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson innledningsvis i intervju med VG.

For dagen etter storseieren mot Kroatia i EM-åpningen arrow-outward-link ble teknologien i mesterskapet et tema.

NRK arrow-outward-link skrev fredag at Nora Mørk lot seg irritere av en databrikke i ballen. Den er på plass for å måle hastighet på både skudd, pasninger og andre statistikker.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson gikk ut mot ballen under fjorårets OL. Men det handlet om at det internasjonale håndballforbundets ball fra sponsoren Molten og ønsket om å fjerne klisterbruk. Han gjentok krass kritikk da klisterforbudet ble en realitet under U18-VM i sommer arrow-outward-link .

Etter åpningsseieren over Kroatia er ikke Hergeirsson så opptatt av selve ballen isolert sett i samtale med VG. Det europeiske håndballforbundet bruker under EM ballen fra produsenten Select – mange spilleres favoritt.

GA BESKJED: Nora Mørk irriterte seg over at databrikken i ballen løsnet fredag.

Men Hergeirsson trekker frem at spillerne også har en brikke i nakken, som nå er obligatorisk å bruke, for å registrere bevegelsene i kamp.

– Den (databrikken) er satt inn for å måle og få vite en del om idrettens egenart. Det er jeg for. Men det er en grense. Det er greit med en chip i ballen. Det kan være morsomt og interessant. Spesielt interessant for de som er opptatt av tall og forskning. Jeg er for forskning på idretten vår, men jeg synes det er ekstremt mye målinger på alt, sier han.

Nora Mørk uttalte til NRK fredag at hun ble litt irritert fordi databrikken inne i kampballen løsnet. Dermed kjentes det ut som en klinkekule var inne i den.

– Til tross for en veldig høy standard på produksjonen av den, kan man ikke hundre prosent utelukke at brikken inne i ballen løsner, akkurat det som skjedde i fredagens kamp mellom Norge og Kroatia, men det var en sjelden anledning, skriver Thomas Schöneich i en e-post til VG. EHFs kommunikasjonsdirektør lover at saken blir fulgt opp.

Nora Mørk gjentar samme budskap overfor VG lørdag, men hun sier at hun kun kjente til utfordringen og ble litt irritert på oppvarmingen. Ballen ble også skiftet ut underveis i kampen fordi teknologien sluttet å virke, forteller hun.

GIKK I BALL: Databrikken i ballen løsnet under oppvarmingen før Norges åpningskamp. Her er kaptein Stine Bredal Oftedal ikke helt fornøyd.

– Og står du og holder på ballen, så kjenner du det jo. Men det er vel for TV-seerne.

– Hva synes du om det?

– Det er vel for TV-seerne. Vi gjør som vi får beskjed om. Så lenge det ikke går utover kvaliteten på spillet, så kan vi gjøre det.

Om Hergeirssons usikkerhet rundt den teknologiske utviklingen, med blant annet databrikken i både ball og nakke, svarer Mørk følgende:

– Vi får være med på leken og eventuelt sette ned foten når vi trenger det. Men til nå går det fint.

Fakta Slik svarer EHF Det europeiske håndballforbundet skriver i en e-post til VG at den nye type ballen med databrikke ble brukt allerede i EM i 2018, men den gangen i finalespillet. Det ble brukt hele mesterskapet i 2020. På herresiden har det blitt brukt omtrent like lenge. De skriver videre: «Til tross for en veldig høy standard på produksjonen av den, kan man ikke hundre prosent utelukke at brikken inne i ballen løsner, akkurat det som skjedde i fredagens kamp mellom Norge og Kroatia, men det var en sjelden anledning. Det er derfor ekstraballer alltid er tilgjengelig og så diskuterer selvfølgelig det europeiske håndballforbundet dette med sine partnere. «Trackingen» av spillere og ball sørger for innsikt blant lagene. Dyptgående data med mange millioner med datamateriale blir også gitt til dem til bruk i analyse av både trening og prestasjon». Vis mer

Henny Reistad merket ikke stort til databrikken i ballen. Hun påpeker imidlertid én viktig ting:

– Det er jo spillerne som skal bestemme om man skal bytte ball eller ikke. Det er jo irriterende om den må byttes om den ikke fungerer, sier hun.

På spørsmål om man er for overvåket slik ting er nå, svarer Hergeirsson «nei».

– Men det er en interessant utvikling. Spørsmålet er hvor langt man skal gå, sier han.

Landslagstreneren påpeker at det er slik i alle idretter nå. Og at enkelte er «fryktelig opptatt av og interessert i det der».

– Jeg er mer en pragmatiker. Jeg pleier å bruke tallene for å bekrefte eller avkrefte noe. Eller se hvordan ting virkelig er. Det er nyttig. Men det spørs hvor langt det kommer til å gå. Det øker bare hele veien, alt skal måles og registreres, sier han.

PS: Allerede søndag skal det norske laget i aksjon. Da venter Sveits på andre siden av midtstreken i Slovenia.