Casper Ruud har flest Grand Slam-finaler uten seier: – Ikke unormalt

Du må grave langt tilbake i tennishistorien for å finne en spiller med tre Grand Slam-finaler uten en tittel. Casper Ruud (24) er en av seks med den negative statistikken.

SLÅTT: Casper Ruud var ikke fornøyd etter å ha tapt sin tredje Grand Slam-finale. Vis mer





– Ikke unormalt, sier Discoverys tenniskommentator Christer Francke til VG.

Store stjerner som Ivan Lendl (åtte Grand Slam-titler) og Andy Murray (tre titler) spilte i sin tid fire finaler før de først vant i sin femte. Ruud tapte sin tredje i årets French Open.

– Vi tror at Casper Ruud kommer til å vinne en Grand Slam. Ikke bare fordi han er norsk, men fordi at han spiller bedre og bedre for hver finale, sier Francke til VG.

Etter en pause er Ruud klar for årets tredje Grand Slam-turnering. Wimbledon starter 3. juli. Nordmannen er fjerdeseedet i gressturneringen. Det er ikke Ruuds favorittunderlag.

Casper Ruud har fortsatt alle muligheter til å vinne en av de fire gjeveste titlene i verden. Disse klarte det aldri og står per nå likt med Ruud: Eric Sturgess, Sør-Afrika (spilte tre finaler fra 1947 til 1951), Bunny Austin, Storbritannia (1932-38), Harry Hopman, Australia (1930-32), Frank Hunter, USA (1923–29) og Frank Riseley, Storbritannia (1903-06).

Nordmannen har vært i tre Grand Slam-finaler i løpet av bare ett år. Ruud har spilt tre av de fem siste finalene.

– Casper er den mest hardtarbeidende spilleren på touren, så han fortjener suksessen. Han er en av de mest stabile spillerne vi har hatt de siste fem årene. Det er uheldig for ham å tape sin tredje Grand Slam-finale, men jeg er sikker på at dette ikke er hans siste finale, sa Djokovic til VG etter å ha slått Ruud i French Open-finalen.

SKUFFELSE: Casper Ruud var nærmest finaleseier i fjorårets US Open. Men Carlos Alcaraz ble for sterk i New York.

– Noen ganger må du spille bedre enn ditt tidligere beste, ta risiko, alt må stemme. Det er få tilfeldigheter når det er best av fem sett, mener Christer Francke.

Casper Ruud har vunnet ett av til sammen ti sett i de tre finalene mot Rafael Nadal, Carlos Alcaraz og Novak Djokovic. Men ledet 4–1 i det første settet mot serberen i Paris.

Da skjedde det tydeligvis noe med tidenes mestvinnende herrespiller.

– Det Djokovic gjorde i finalen var ekstremt. Han spilte et helt vanvittig «tie break» i første sett. Sinnssykt bra. Han gjorde ikke noen feil i det hele tatt. Også kom han veldig «fresch» ut igjen etter pausen. Han servet bedre, tok ballene tidligere, og spilte hardere med bedre lengde (på slagene). Da var ikke Casper med i det hele tatt, mener Francke (53).

Fakta Ruuds finaler French Open 2023: Tap mot Novak Djokovic (6–7, 3–6, 5–7) US Open 2022: Tap mot Carlos Alcaraz (4–6, 6–2, 6–7, 2–6) French Open 2022: Tap mot Rafael Nadal (3–6, 3–6, 0–6) Vis mer

– Han ga ikke på noen måte opp. Men når du har spilt et halvannet times sett og ledet hele veien og taper settet i en Grand Slam-finale, så er det mentalt hardt, beskriver den mangeårige tenniskommentatoren som selv vant NM-gull i 1988.

Han mener de aller beste er villige «til å dø» for å vinne finaler.

– Djokovic har erfaring fra å vinne og vet at han kan lykkes med å ta såpass høy risiko, sier han.

Nå er Novak Djokovic favoritt til å vinne sin 24. Grand Slam-tittel i Wimbledon i juli. 36-åringen fra Beograd har vunnet i London syv ganger. Senest i fjor.