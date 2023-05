RBK-talentet lånes ut i én måned

RBK bekrefter at Marius Broholm lånes ut til Kristiansund.

Marius Broholm er KBK-spiller den neste måneden.

14.05.2023 11:47 Oppdatert 14.05.2023 12:19

18-åringen er søndag på plass i Kristiansund og er klar for et utlån som i første omgang varer i én måned.

– I Broholm får vi en kreativ og lovende midtbanespiller som har flere innhopp for RBK i årets eliteserie. Med slitasje og skafer i KBK-troppen passet det derfor godt med et lån av Broholm nå. Han har ferdigheter som laget vil få bruk for i kampene den neste måneden, sier Eirik Hoseth, sportslig leder i Kristiansund til klubbens nettside.