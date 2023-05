RBK-talentet lånes ut i én måned: – Han er ikke ute av planene våre

RBK bekrefter at Marius Broholm lånes ut til Kristiansund.

Marius Broholm er KBK-spiller den neste måneden.

14.05.2023 11:47 Oppdatert 14.05.2023 12:31

18-åringen er søndag på plass i Kristiansund og er klar for et utlån som i første omgang varer i én måned.

– Det er for at han skal få spilt kamper på høyest mulig nivå. Han er såpass avhengig av å spille mer. Da tror vi at fire-fem kamper i Obosligaen frem mot sommeren gjør han enda bedre rustet til sommeren og høsten med oss. Han er ikke ute av planene våre, men han er ikke inne i elleveren nå. Da falt vi ned på å låne ham ut en måned, sier RBK-trener Kjetil Rekdal til Adresseavisen.