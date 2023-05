Ødegaard om viralvideoen: – Jeg ble overrasket

Godt over en halv million har sett videoen av hvor ofte Martin Ødegaard (24) skaffer seg oversikt på fotballbanen. Han forteller selv at én detalj var uventet.

IMPONERT: Martin Ødegaard har hatt en fantastisk sesong i Arsenal.

09.05.2023 15:10

Videoen av hvor ofte Martin Ødegaard orienterer seg over hvor med- og motspillere er har blitt sett av flere hundre tusen på sosiale medier.

Ødegaard er selv blant dem. I et intervju med Unisport forteller han at dette er noe han trente mye på som barn, men at han likevel ble overrasket over hyppigheten på «skanningen skanningenNår man aktivt bruker hodet og øyne til å kikke vekk fra ballen, for å samle informasjon på banen. ».

– Jeg så videoen, og jeg ble overrasket over hvor mange ganger jeg skaffer meg oversikt, fordi jeg tenker ikke på det i kampen. Det faller meg bare naturlig. Det var gøy å se, sier Ødegaard.

På søndag scoret han sitt 15. Premier League-mål for sesongen i 2–0-seieren mot Newcastle. Han tangerte med det Arsenal-rekorden for flest scoringer på en Premier League-sesong. Cesc Fàbregas scoret like mange i 2009/10-sesongen.

Ødegaard forteller at han og faren Hans Erik Ødegaard, som nå er Sandefjord-trener, har trent målrettet på «scanningen» siden han var barn.

– Jeg har trent på dette siden jeg var en liten gutt, med faren min. Da jeg var ung trente jeg og ham, og kanskje broren min. Da fikk vi noen til å stå i ryggen på meg, og så spilte han ballen til meg og jeg måtte se hvor forsvareren var, for så å gå motsatt vei. Så hver gang vi hadde en pasningsøvelse passet jeg på å orientere meg, for å bli vant med det.

– Fordelen ved at jeg skaffer meg oversikt så ofte er at jeg får et veldig tydelig bilde over motstanderne er når jeg får ballen.

Jo flinkere en spiller er til å orientere seg før han mottar ballen, desto flere fremoverrettede pasninger vil han slå, ifølge en studie Geir Jordet var med på i 2013. Jordet er professor i idrettspsykologi ved Norges idrettshøgskole.

– Jeg føler meg naken de gangene jeg ikke skaffer meg oversikt. Av og til havner man i situasjoner der man ikke har tid til det, for eksempel hvis ballen kommer veldig raskt mot deg, sier Ødegaard.