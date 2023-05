Mener Rekdal må få tid: - Folk må puste med magen

Lenge var Kjetil Knutsen i loopen for å bli RBK-trener. Nå føler han med navnebroren som sliter.

Kjetil Knutsen venter tålmodig i pressesonen mens Kjetil Rekdal intervjues.





BODØ: Det var et Rosenborg-lag som hevet seg betraktelig etter flere dårlige prestasjoner på rad. Men poengene uteblir for trønderne. Seks kamper på rad har det blitt uten seier for Rosenborg.

Allerede har det begynt å bli stilt spørsmål rundt RBK-trener Kjetil Rekdals rolle. Tirsdagens 16.-mai-kamp mot Haugesund kan på mange måter bli en skjebnekamp for Rekdals og hans videre karriere som sjef på Lerkendal.