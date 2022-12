Historien bak Pelés forbløffende målrekord

Pelés posisjon som en av de beste fotballspillerne gjennom tidene har aldri vært omstridt, men det samme kan ikke sies om antall mål han scoret i karrieren.

Pelé scoret mål på bestilling i karrieren.

9 minutter siden

Nøyaktig hvor mange ganger Pelé fant veien til nettmaskene hefter det en viss usikkerhet rundt. De fleste statistikere er imidlertid enige om at tallet ligger mellom 1281 og 1283.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har satt hans målrekord til mer enn 1200. Over 1000 av dem scoret han for moderklubben Santos. De fleste av de andre stammer fra tiden i New York Cosmos og for det brasilianske landslaget.

Det har samtidig heftet spørsmålstegn ved noen av målene hans. Nesten halvparten av dem kom i vennskapskamper – inkludert kamper han spilte som vernepliktig i hæren. Og enkelte argumenterer for at de ikke veier like tungt som mål scoret i offisielle kamper.

Fansen slår tilbake

Den spanske fotballstorheten Barcelona feiret i desember 2020 da Lionel Messi scoret sitt 644. mål for klubben. Han overgikk da de 643 målene Pelé scoret for Santos i offisielle kamper.

To måneder senere scoret Cristiano Ronaldo sitt 768. mål i karrieren, tre flere enn Pelé står bokført med totalt i offisielle kamper.

Pelé sendte gratulasjoner til begge spillerne, men fansen hans hevder fortsatt at brasilianerens målrekord er i egen klasse fordi det var mer alvor i vennskapskamper på Pelés tid enn i dag.

På 1960-tallet ble de beste spillerne i Sør-Amerika sjelden snappet opp av europeiske klubber slik tilfellet er nå, og topplagene fra hvert kontinent møttes nesten aldri i viktige kamper. Så når de først møttes til vennskapskamper, sto mye på spill, argumenteres det med.

Reiste rundt

Fra slutten av 1950-tallet reiste Santos rundt i Europa og store deler av verden hvert år. Årsaken var at utenlandske klubber ville betale dem store penger for å kunne se Pelé og lagkameratene på nært hold.

Turene var tøffe. Santos spilte noen ganger to kamper på tre dager, og det ble ikke alltid tid til å trene, hvile eller spise ordentlig. Spillerne sov ofte på nattog og overlevde på frukt og sjokolade.

Likevel hamret Pelé inn mål etter mål. Han scoret mot storklubber som Milan, Juventus, Napoli, Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid.