Mister nøkkelspiller: - Må tygge litt på løsningen

Sivert Solli er ute med skade. Det gir Ranheim-treneren en utfordring med laguttaket før kampen mot Start.

Kåre Ingebrigtsen og Ranheim møter Start mandag. Det uten Sivert Solli på laget. Vis mer

– Jeg fikk en strekk bak i låret mot Sogndal, og det er uvisst hvor lenge jeg blir ute. Jeg har følt meg i veldig bra form, og det er veldig artig å være ute på banen når vi spiller slik vi gjør nå. Derfor er det ganske kjedelig at dette skjer nå, sier Sivert Solli.

Kantspillerens beskjed er dårlige nyheter for Ranheim. For Sivert Solli har vært god for Ranheim i innledningen på sesongen. Og nå er det uvisst hvor lenge 25-åringen er ute.