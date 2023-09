Reagerer på FFK-gudstjeneste: – Patetisk

Søndag er det FFK-gudstjeneste i Fredrikstad Domkirke. Det reageres det på i den fotballgale byen.

Publisert: 09.09.2023 20:01 Oppdatert: 09.09.2023 20:22

Kirken skal etter planen pyntes i rødt og hvitt, det skal synges fotballsanger fra Tyskland og England, før det gudstjenesten avsluttes med FFK-hymnen «For Fredrikstad».

På initiativ fra Fredrikstad-patriot og tidligere TV-profil Dag Solheim og sokneprest Endre Fyllingsnes inviterer domkirken søndag til gudstjeneste med byens fotballstolthet Fredrikstad FK som tema.

– Det er en fiks idé som man får når man er veldig glad i fotball. En gudstjeneste hvor man skal trekke inn FFK blir helt feil med de funksjonene en gudstjeneste skal ha, sier Gunnar Bodahl-Johansen til VG.

Han er tidligere journalist, ekspert på presseetikk og troende. Selv om Bodahl-Johansen har vokst opp i Fredrikstad og ofte dro på kamper i det han selv kaller «gamle dager», har han lite til over for det som skal skje søndag.

– Jeg tenker at kirken skal være et sted hvor man skal være i fred for politikere og FFK-supportere. Kirken skal være noe helt annet. Alt som skaper støy til det skal man holde unna. Jeg har lang fartstid i bedehuset og i kirken, så jeg skjønner tankegangen, men for meg blir det patetisk at man skal trekke FFK inn i kirken.

Fredriksstad Blad omtalte saken først. FFKs færøyske suksesstrener Mikkjal Thomassen – som er i ferd med å lede laget tilbake til eliteserien – er blant dem som skal delta.

Dag Solheim respekterer meningen til Bodahl-Johansen, men mener denne gudstjenesten ikke skiller seg fra andre temagudstjenester.

– Folk må lov til å mene akkurat hva dem vil. Samtidig må jeg si at i den troen jeg har vokst opp med så er det noe som heter «gjør døren høy og porten vid» og du gjør jo ikke det når du mener det er forferdelig at menigheten må høre en lokal fotballsang – som også er en by-sang, sier Solheim til VG.

– Det høres jo ut som om det bryter med alt kirken gjør, men det var pride-gudstjeneste for en ukes tid siden og det er tema-gudstjenester gjennom hele året. Det må være kjedelig i himmelen om det ikke er fotball der, sier Dag Solheim.

Selv om Bodahl-Johansen er skeptisk, forteller Solheim om mange positive reaksjoner på «stuntet».

– Mange har sagt «nå skal jeg gå i kirken», for dette vil de oppleve. Svein Gundersen – som også har skrevet «Se ilden lyse» – har skrevet hymnen, og han gleder seg som en unge til å få høre hymnen sin spilt på et kirkeorgel, et av de mektigste instrumentene. Det er utrolig mange positive tilbakemeldinger, også fra folk som ikke nødvendigvis har en tro eller bare går sporadisk i kirken.

Det argumentet kjøper ikke Bodahl-Johansen.

– Dette er en happening, mer det enn noe annet. Dette er noe jeg kunne ha funnet på da jeg var leder av det kristelige skolelaget, sier den kjente pressenestoren.

– Jeg er jo Brann-supporter selv, men har vært prest her en del år og sett hvor viktig FFK er for byen, identiteten og kulturen her i byen. Det synes jeg er verdt å feire, sier sokneprest Endre Fyllingsnes til VG.

– I kirke og gudstjeneste skal det være rom for alt livet har å tilby. Også tror jeg Gud har skapt oss til livsglede, gode opplevelser og fellesskap. Vi har samarbeid med musikkfestivaler, pride, fredsmarsjen, samisk forening og alt mulig. Dette er bare en del av alt det vi holder på med hele tiden, fortsetter soknepresten i Domkirken.

– Men det blir ikke feil med fotball i kirken?

– Vi som går i kirken er helt vanlige folk. Det er mange fotballsupportere som går trofast i kirken. At vi kan komme til kirken og synge og feire det som er bra i livet synes jeg vi kunne gjort mer av egentlig.

Soknepresten tror mange som ikke vanligvis går i gudstjeneste, kommer på søndag.

– Dette er jo ikke noe jeg har funnet på, men som har lange tradisjoner i England og Tyskland. Det er ikke veldig vanlig i Norge, men det synes kanskje jeg det burde bli. Så utfordringen går til Bergen, Trondheim og Stavanger.

– Skal dere be om opprykk for FFK?

– Vi ber altså ikke be om at FFK skal rykke opp, men vi takker for engasjementet gjennom 120 år (klubben ble stiftet i 1903) – og så ber vi for gatelaget og samler inn penger til dem.