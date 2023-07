Værtrøbbel for Wimbledon: Stopper alt spill ut dagen med unntak av to baner

Regnværet i London har fått arrangøren av Wimbledon til å stanse en rekke kamper tirsdag.

FORTSATT MED: Mandag slo Casper Ruud ut franske Laurent Lokoli i første runde. Etter planen skal han møte Liam Broady onsdag.





Bortsett fra på hovedbanen og bane 1, vil det ikke bli spilt mer tennis grunnet alt regnet i London i dag. Grunnen er at de er de eneste to banene hvor det er mulighet for å bruke tak.

Tirsdag kveld har arrangøren bestemt seg for at det ikke blir mer spill på noen av banene som ikke har tak.

Siden tidlig på ettermiddagen er det kun blitt spilt på centercourten og bane 1, og slik blir det ut dagen.

Casper Ruud skal etter planen spille sin 2.-rundekamp mot britiske Liam Broady onsdag, men med stans av spill på så mange baner er det mer usikkert om Ruud faktisk får spilt sin kamp onsdag.

Så langt er bare tre kamper fullført tirsdag. Ytterligere tre blir ferdigspilt.

