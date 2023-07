Saudi-Arabia har en klar plan for å ta over idrettsverdenen.









– Saudi-Arabia har satt sportsvaskingen på kokvask de siste ukene, sier Frank Conde Tangberg, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.

Spørsmålet er hvorfor ørkenlandet som aldri har tatt et OL-gull, pøser vanvittige penger inn i idretten.

– Egentlig bør vi bejuble en del av det som skjer, mener folkerettsekspert Cecilie Hellestveit.

Hun synes europeisk fotball har latt seg mørne. Og at protestene mot sportsvasking først og fremst er symbolpolitikk.

Nå skjer ting raskt.

– Du kan trygt si at alt er mulig for Saudi-Arabia, sier idrettsprofessor Simon Chadwick til VG.

– Vi kan ikke avfeie dette som en boble som vil sprekke.

Tro kan flytte fjell,

men penger kan flytte

fotballstjerner ...

Karim Benzema legger ut

på en ørkenvandring

fra Real Madrid.

I den saudiske ligaen

spiller allerede Ronaldo

for rekordsummer.

Saudi-Arabia var lenge en av de heteste kandidatene til å arrangere fotball-VM i 2030.

I desember i år skal landet arrangere klubb-VM, som betyr at Erling Braut Haaland og Manchester City skal spille der, ettersom de vant Champions League-finalen.

Nasjonen har også arrangert supercup-finaler med de beste lagene fra Italia og Spania. Lionel Messi har en stor sponsoravtale som turistambassadør for Saudi-Arabia.

Vis mer

Cristiano Ronaldo kom til ligaen og Al-Nassr i januar i år, mens Karim Benzema før sommeren signerte gigaavtalen med Al-Ittihad.

Sportsministeren, prins Abdullah bin Turki Al-Faisal, har uttalt at målet er å gjøre den nasjonale ligaen til en av de ti beste i verden.

– Du ser jo Ronaldo-effekten allerede. Folk går rundt i Al-Nassr-trøyer, beskriver Charlotte Lysa.

Midtøsten-forskeren merker at dette har eskalert.

Vis mer

I sommer koker det virkelig i den saudiske «silly season».

Stjernespillere som N’Golo Kante, Roberto Firmino, Édouard Mendy, Rúben Neves og Marcelo Brozović flytter østover. Og Liverpool-legenden Steven Gerrard har fått trenerjobb i Al-Ettifaq.

Men det er ikke bare spillere over middagshøyden som kommer for å ta del i den astronomiske satsingen.

Stopperen Kalidou Koulibaly dro i fjor sommer fra Napoli til Chelsea for å få oppfylt Premier League-drømmen. Nå finner senegaleseren kinderegget i Al-Hilal:

Penger og spilletid i «islams vugge».

I formel 1 handler alt

om raske penger ...

Saudi-Arabia Grand Prix

er blitt arrangert

i tre år. I år fikk sjeikene

plass på podiet med

vinneren Sergio Perez. Rallyklassikeren

Paris–Dakar kjører

innom Saudi-Arabia. Og investorene

kan sole seg på nok

en verdensscene.

Saudi-Arabia Grand Prix ble en del av Formel 1-kalenderen i 2021.

Dakar-rallyet er siden 2020 blitt holdt i Saudi-Arabia. Norske Ola Fløene var i år kartleser for Khalid Al Qassimi fra Emiratene.

Et viktig poeng er at saudiarabere ikke har hatt underholdning hjemme. Særlig de unge har reist til Europa eller Emiratene – og lagt igjen penger der.

Nå prøver Saudi-Arabia å snu den trenden og heller etablere seg som en turistnasjon.

I boksing er valutaen

blitt like hard

som slagene ...

Interessen rundt kampen

mellom Tommy Fury og

Jake Paul i Riyadh var enorm. Og Saudi-Arabia

har et jerngrep

om tittelbeltet.

Internettkjendisene Jake Paul og Tommy Fury bokset en storkamp – kjent som «The Truth» – i Riyadh i februar. Anthony Joshua har også tidligere bokset der.

Ørkenstaten har bygd spektakulære stadioner, og gjør alt for å bli vertskap for de neste store kampene.

Nå rigges det for en skikkelig tungvektsduell mellom Tyson Fury og Oleksandr Usyk.

Nylig signerte den ukrainske tungvekts­-mesteren Usyk en avtale med Skill Challenge Promotions, et saudiarabisk selskap som arrangerer store begivenheter i Midtøsten.

Kongeriket er ikke ukjent med besøk av store boksestjerner. I 1971 fløy Muhammad Ali, som hadde konvertert til islam, til landet for å delta på pilegrimsferd til Mekka. Det ble også et besøk hos kongefamilien.

Golfsporten ble

endret for alltid av

saudiske milliarder ...

Store penger lokket

flere store stjerner

fra PGA-touren til LIV. Mens noen jublet,

ble sinnene satt i

kok hos andre.

Nyheten om at LIV-Touren, PGA-touren og Europatouren i golf slår seg sammen, smalt som en overraskende bombe i begynnelsen av juni.

USAs ekspresident Donald Trump, som har hatt flere LIV-turneringer på sine baner, omtalte avtalen som «stor, vakker og glamorøs for golfens fantastiske verden».

Andre har omtalt det som en gigantisk seier for sportsvasking at partene fant hverandre etter år med krangling i det internasjonale golfmiljøet.

Mens PGA- og Europatourene har en lang og rik historie, er LIV-turneringen en ny og omstridt utfordrer – som mange golfstjerner har boikottet fordi saudiarabiske milliarder fyller alle hullene.

– Det er faktisk den største sportsvask-seieren et autoritært regime noen gang har hatt. De har faktisk kjøpt hele den internasjonale golfen i ett smekk, uttalte Ben Freeman, stipendiat ved Quincy Institute for Responsible Statecraft, ifølge The Guardian.

– Saudi-Arabia samarbeider der de må. Det er LIV et godt eksempel på. Hvis de må konkurrere, undergrave eller utfordre, så kommer de til å gjøre det, sier professor Simon Chadwick.

– Ved sammenslåingen har alle parter et ansvar for å vurdere risikoen for menneskerettighetsbrudd, mener Tangberg i Amnesty.

Premier League blir

kjøpt og betalt ...

Saudi-Arabias statlige

oljefond kjøpte opp

Newcastle FC. Styrelederen blir

eksponert for millioner

hver gang han viser seg.

Saudi-Arabia har i flere år øst inn penger i fotballen. For to år siden kjøpte de opp britiske Newcastle.

– Vi har latt golfstatene komme inn og dominere europeisk fotball ved hjelp av penger, så kulturforskjellen er nok mindre enn vi kanskje kunne tenkt oss, påpeker Cecilie Hellestveit.

Folkerettseksperten har skrevet boken «Ulykkelige Arabia – verden etter Jemen» om krigen i landet, som gir innsikt om spillet om Gulf-regionen.

– Golfstatene har mørnet europeisk fotball ved å kjøpe den opp. Og det har vi selv latt skje, med viten og vilje.

– Og nå prøver Saudi-Arabia å skape en av verdens beste ligaer?

– Nå brukes pengene til å etablere noe mer håndfast, solid og bærekraftig. Jeg tenker at den store driveren er ganske legitim, men virkemiddelbruken er utradisjonell og gir ofte ikke de beste resultatene, svarer Hellestveit.

Fotball-VM i Qatar ble sett på som en enorm suksess i arrangørlandet, påpeker hun. I etterkant har også Saudi-Arabia ønsket å bli vertskap for VM – og markere seg som en fotballtung nasjon.

– For i den delen av verden hvor Saudi-Arabia ønsker å bli en viktig nasjon, er fotball ekstremt viktig – og kanskje det som samler flest folk over religion og ideologi, sier fredsforskeren.

– Når flere av de store golfstatene har kjøpt seg tungt inn i europeisk fotball, har det litt karakter av å gå fra camel race til å «ale» opp fotballklubber. De arabiske gulffamiliene bruker nå fotball til å konkurrere mot hverandre.

Pengegaloppen vil

ingen ende ta ...

Louis Morales hylles

etter seieren i G3

Saudi Derby. Etterpå er det viktig

å bli foreviget

foran en hel verden.

Saudi-Arabia arrangerer Saudi Cup, som er det klart mest lukrative hestestevnet på kloden.

Verdens raskeste veddeløpshester, og tilhørende ryttere, konkurrerer om en samlet pott på 35 millioner dollar i løpet av én helg – med en toppremie på 20 millioner dollar.

De første organiserte hesteveddeløpene ble arrangert i 1965. Antall konkurranser har mer enn doblet seg siden 2000, men først for tre år siden ble de en del av den internasjonal hestebransjen.

I sjakkens verden

gjelder det å

tenke smart ...

Magnus Carlsen er

i seg selv en brikke

i det store spillet. For Saudi-Arabia er

dét en vinn – vinn-

situasjon.

Saudi-Arabia arrangerte VM i hurtig- og lynsjakk i 2017. Magnus Carlsen ble verdensmester i lynsjakk.

Året før uttalte Sheikh Abdulaziz al-Sheikh, landets øverste religiøse leder, at det ifølge islam er forbudt å spille sjakk. Han anså det som gambling og misbruk av tid.

Men nå skal det satses på sjakkligaer for skoler og klubber.

Saudi-Arabia har dessuten fått plass i det internasjonale sjakkforbundets rådgivende styre – et nytt organ kommer med råd i viktige saker.

I 2029 blir OL-drømmen

til virkelighet ...

En helårsdestinasjon for

vintersport skal bygges.

Pris i kroner:

5.398.730.000.000. En futuristisk megaby

møter alle behovene for

et asiatisk vinter-OL.

Golfstatene har de siste årene gjort som Norge. De har gått fra å være petroleumsleverandører som lever i sus og dus, til å etablere store investeringsfond.

Saudi-Arabia, landet med de hellige moskeene i Mekka og Medina, er i enorm forandring. Og oljegiganten har mer enn cash:

Asian Winter Games i 2029 blir et slags asiatisk vinter-OL, blant annet med langrenn, skiskyting og alpint. Det er første gang vinterlekene blir arrangert i et arabisk land.

Saudi-Arabia har varslet at de skal bruke 500 milliarder dollar på prosjektet og bygge opp et helårsanlegg innendørs midt i ørkenen.

Vis mer

Winter wonderland tar nå form i Trojena, en helt ny by i nordvestlige Saudi-Arabia, en region som har både solfylte strender og snødekte fjell som stiger opp til rundt 2600 meter over havet.

Planene for den futuristiske megabyen oppfattes av mange som vanvittige, med luksuriøse bygg i fjellsidene, en menneskeskapt innsjø og satsinger innen 14 sektorer – blant annet sport, turisme, energi, finans, teknologi og utdanning.

Med en befolkning på 40 millioner burde det være potensial for en nasjonal sportsindustri i Saudi-Arabia.

– Jeg antar at initiativtageren er Mohammed bin Salman, sier professor Simon Chadwick.

Kronprinsen, og landets øverste leder, er blitt direkte knyttet til drapet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018 – et drap Saudi-Arabia skal ha stått bak.

Vis mer

– Dette er et ledd i Saudi-Arabias store plan om må avlede oppmerksomheten bort fra menneskerettighetssituasjonen i landet og bygge omdømmet, sier Tangberg i Amnesty.

– Idretten er en døråpner som bidrar til å øke legitimiteten og tiltrekke investeringer slik at landet får flere bein å stå på.

Ifølge en rapport omtalt i avisen The Independent har kvinnerettighetsforkjempere og politikere blitt seksuelt trakassert, torturert og drept i saudiarabiske fengsler.

Homofili er ikke lov i Saudi-Arabia. Risikoen er fengselsstraff og opp mot 1000 piskeslag.

– Gulf-landene er nok ikke så opptatt av «vasking» som vi europeere tror. De er mer opptatt av å styrke sin status internasjonalt enn å vaske bort et frynsete rykte, sier professor Harry A. Solberg ved NTNU Handelshøyskolen.

– Derfor bryr de seg om hva internasjonal medier skriver om dem. Dette i motsetning til Russland og Kina, som gir blaffen i hva vesten skriver.

Solberg mener det er interessant at Saudi-Arabia vil alliere seg med andre, slik de gjorde med Egypt og Hellas om søknaden om å arrangere fotball-VM.

Nylig kunne imidlertid flere medier rapportere at landet er i ferd med å gi opp VM-drømmen i 2030 – angivelig fordi fellessøknaden fra Spania, Portugal og Marokko blir en for sterk konkurrent.

Like fullt:

– Fotball i Saudi-Arabia er veldig populært. Det har en veldig lang og rik historie, beskriver Charlotte Lysa, som nå jobber med et forskningsprosjekt om fotball i Midtøsten.

– Det vi ser, er en del av en større politisk utvikling i landet, mener hun.

Inntil nylig var kulturtilbud som konserter og kino forbudt, og moralpolitiet håndhevet streng offentlig moral.

– Saudi-Arabia prøver å kvitte seg med et bilde av Saudi-Arabia som et sted hvor ingenting er lov. Store fotballstjerner fungerer som vandrende reklameplakater for landet.

Vis mer

Selv om «sportsvasking» kan være et nyttig begrep for å beskrive en utvikling, forteller det ikke så mye om kompleksiteten i det som skjer, mener Lysa.

– Fotball var en få muligheter i Saudi-Arabia til få samle seg og ha det gøy, men frem til januar 2018 var det kun for menn. Siden har omfattende endringer skjedd på veldig kort tid, særlig for kvinner, sier Midtøsten-forskeren.

– Det handler om sosial transformasjon, men også mye om økonomi. Kvinner hadde ikke tilgang til stadion, og kunne heller ikke spille organisert. Halvparten av befolkningen var dermed ekskludert fra fotballmarkedet.

Vis mer

Simon Chadwick mener at Saudi-Arabia nå har «regjeringen som virkelig gir publikum det de vil ha».

– Men den underforståtte sosiale kontrakten er at det ikke må stilles spørsmål ved styresmakten.

Landet ser på seg selv som sentrum i en ny verdensorden, mener professoren.

– De ønsker derfor å være et fremtredende medlem av mange industrisektorer, men spesielt sport og spesielt fotball.

En del av den nasjonale omstillingen har med sikkerhet å gjøre, mener han.

– Den regjerende familien er bekymret for «den arabiske våren 2.0». 70 prosent av befolkningen er under 35 år, så dette er en generasjon Z-populasjon født og oppvokst på internett, Instagram, Snapchat, YouTube – og Real Madrid og Chanel-håndvesker.

Vis mer

– Saudi-Arabia driver egentlig med nasjonsbygging. Så det er både legitime og mindre legitime motiver her, mener Cecilie Hellestveit.

– Hvordan bør sportsglade nordmenn forholde seg til dette?

– Det er litt av et dilemma, for det er jo noen av disse mer legitime dimensjonene her som vi egentlig skal bejuble. Samtidig har det vært en diskusjon om hva som er den drivende motivasjonen.

– Tror du det blir diskusjoner om norske fotballspillere går til Saudi-Arabia?

– Ja, egentlig så håper jeg det. Men igjen blir spørsmålet: Hva slags fotball vil vi ha? Det handler om identitet. Skal det være en pengemaskin eller først og fremst noe annet?

Vis mer

– Hvordan vil du kort beskrive Saudi-Arabia nå? For det er vel blitt mer liberalt – kvinner kan både kjøre bil og spille fotball?

– Kvinner som kjører bil og spiller fotball, det er bare overflaten. Etter regimeskiftet kom i havn i 2017–18, er Saudi-Arabia et land i enorm forandring. Og så er jo spørsmålet, skal vi på en måte avvise Saudi-Arabia? Tvert om, jeg mener det blir feil, svarer Hellestveit.

– Jeg mener vi bør samarbeide. For det Saudi-Arabia ender opp med å bli, vil få store konsekvenser for vårt kontinent.

Vis mer

Prins Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ble i CBS-programmet «60 minutes» spurt om han selv tror på sportsvasking.

– Ikke i det hele tatt, lød svaret fra sportsministeren.

– Alle bør komme til Saudi-Arabia og gjøre opp sin egen mening. Hvis du ikke liker det, så er det greit.