Rekordtall for Norway Cup: – Nervene er i høyspenn

Årets utgave av Norway Cup blir tidenes største. Over 30.000 barn og unge er påmeldt til fotball- og håndballturnering på Ekebergsletta.

Ekebergsletta blir om noen dager fylt med fotball- og håndballgale barn og unge. Vis mer

2023-turneringen både sparkes og kastes i gang førstkommende lørdag. I år skal det i tillegg til fotball også spilles håndballturnering. Det er første gang siden 1979 i Norway Cup-sammenheng. Dermed er også årets turnering historiens største for arrangør Bækkelaget, skriver Nordstrands Blad.

– Nervene er i høyspenn. Har vi alt på plass? Vi har sjekklister herfra til månen, men jeg tror det kommer til å gå bra i år og. Det ser veldig sånn ut, sier generalsekretær Pål Trælvik.

I alt 2350 lag har meldt seg på til turneringen, og i alt skal over 30.000 barn og unge delta. Turneringsleder Marthe Bøhler sier at de foran årets turnering har tatt grep for å sikre at alle får en god opplevelse.

– Vi har nok av overskrifter med uheldige hendelser på og utenfor banen. Nå setter vi inn kampverter på alle kampene våre og dette er noe klubbene og lagene selv har ansvar for. De må ha med egen vest på hver kamp. dommerne rangerer da klubbene fra 0 til 5. God oppførsel vil vi ha både på og utenfor banen, sier Bøhler.