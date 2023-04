Måtte stanse folk i døren: Nå tar RBK grep

Publikumsøkningen på Koteng Arena får konsekvenser.

Tribunen på Koteng Arena ble utsolgt til Røa-kampen 15. april. Foreløpig har Rosenborg-kvinnene opplevd en solid oppsving publikumsmessig denne sesongen.

29.04.2023 07:51

– Jeg merker en veldig stor forskjell, og mer interesse. Det er helt rått å kjenne på, og nå har vi kommet et steg videre. Det at vi nå må si at «beklager, det er utsolgt» er faktisk ganske kult.

Det sa Malin Engen, arrangementsansvarlig for RBK Kvinner, da tribunen på Koteng Arena ble fylt av 639 tilskuere til hjemmekampen mot Røa i midten av april.