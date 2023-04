– Har tatt veldig store steg på kort tid. Folk med innsikt og peiling ser det

Erlend Dahl Reitan er ikke imponert over alle meningene rundt Rosenborg.

Erlend Dahl Reitan leverte sterkt i Skien. Nå synes han Rosenborg-laget er på riktig vei etter en noe trøblete oppkjøring.

30.04.2023 22:35 Oppdatert 30.04.2023 22:50

Etter en solid forestilling i Skien, der stopperen hadde flere avgjørende involveringer defensivt, gjør Erlend Dahl Reitan det klart at han ikke tar til seg særlig mange tilbakemeldinger fra fotballeksperter og meningsbærere rundt RBK.

For han er ikke alltid like imponert over alt som sies og skrives, og han svarer «på ingen måte» på direkte spørsmål om han er bekymret for om det ikke skal løsne for laget etter seks poeng, og kun tre scoringer, på de første fire seriekampene.