Derfor forlot han HamKam og valgte Lillestrøm

Tobias Svendsen var så sterkt ønsket i Lillestrøm at han valgte å forlate HamKam allerede nå. Dermed går han fra å kjempe i bunnen av OBOS-ligaen til å være med på å sikre LSK en mulig plass til eliteserien 2021.

Nå nettopp

Onsdag kveld ble Tobias Svendsen presentert som Lillestrøm-spiller, og var dermed ferdig i HamKam tre måneder før kontrakten opprinnelig gikk ut. Han forteller at overgangen har ligget i kortene ei stund, og at dette var noe alle parter ville få til.

– Dialogen har vært der over en periode. Jeg var her på besøk for noen uker siden, og har hørt om interessen ei stund. Spørsmålet var om det skulle gjøres nå eller etter sesongen. Lillestrøm hadde lyst til å kjøpe meg ut nå for at jeg skal kunne hjelpe dem i høst. At det ble slik er perfekt for meg, sier yngstebror Svendsen til Romsdals Budstikke, på telefon fra hotellrommet på Lillestrøm.