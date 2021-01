Jansrud før Kitzbühel: – Vi har ikke råd til å miste noen

Det norske alpinlandslaget har fått seg en real trøkk denne vinteren, med Lucas Braathen (20), Atle Lie McGrath (20), Adrian Smiseth Sejersted (26) og Aleksander Aamodt Kilde (28) ute med kneskader.

ALENE: Kjetil Jansrud har mistet sine to følgesvenner på fartslaget. Nå er han den eneste norske favoritten til helgens renn i Kitzbühel. Foto: Frode Hansen/VG

– Det hviler på mine skuldre nå, ettersom det bare er meg og Henrik Røa (25) fra Norge på start. Og Røa debuterer i Kitzbühel, påpeker Kjetil Jansrud (35).

– Laget har tatt store steg de siste årene og har vokst i størrelse, men det er fortsatt veldig merkbart at så mange er borte. Vi har ikke råd til å miste noen, selv om vi har blitt flere, sa den regjerende verdensmesteren i utfor på et pressetreff tirsdag ettermiddag.

På fredag starter de legendariske Hahnenkamm-rennene i Kitzbühel, og Jansrud stiller til start uten sine faste følgesvenner der, Kilde og Sejersted. De har kjørt inn flere pallplasseringer hver i år, men nå er begge ute med kneskader.

Kilde røk korsbåndet på super-G-trening sist lørdag og er ute for resten av sesongen, mens Sejersted fikk en smell i kneet under utfor-rennet i Bormio. Han slapp operasjon og er tilbake om et par uker.

Jansrud har levert noen meget solide super-G-renn denne sesongen og har en tredjeplass som beste plassering. I utfor har det derimot gått litt trått for Vinstra-gutten, med plasseringer helt nede på 20. plass.

– Det er vanskelig å være fornøyd når man ønsker å vinne hvert eneste renn. Men samtidig så ser jeg at laget har gjort det veldig bra, så det gleder jeg meg stort over, sier Jansrud.

Nå er han klar for å revansjere de skuffende resultatene i utfor og bære det norske landslaget til flere suksesser:

– Jeg kjører alltid for å vinne. Jeg har ingen unnskyldninger til å ikke henge med i toppen, så forhåpningene er å kjempe om seier i helgen.

Jansrud har vunnet to renn i Kitzbühel fra før, men som med alle andre norske alpinister så har heller ikke han vunnet den originale Kitzbühel-utforen, som blir kjørt helt fra toppen av traseen, på lørdagen i Hahnenkamm-helgen.

Hver gang en nordmann har vunnet utforen i Kitzbühel, så har det enten vært i renn hvor de har flyttet ned starten og ikke kjørt hele løypen, eller det har vært i et erstatningsrenn for et annet som har vært utsatt og blitt flyttet til Kitzbühel.

– En seier i Kitzbühel, er en seier i Kitzbühel for meg. Men jeg synes det er gøy at man må pirke ganske godt for å finne noe vi ikke har vunnet, sier Jansrud og ler.

Samtidig innrømmer han at det hadde vært gøy å få det til:

– Det er jo noe som mangler i «samlinga». Men de fleste kjører jo mange renn i Kitzbühel uten å vinne i det hele tatt, så jeg er fornøyd med mine to seiere.