Langrennslege om koronasesongen: – Det er fortsatt flere spørsmål enn svar

Norske vintersportsleger klør seg i hodet en drøy måned før sesongen starter.

Landslagslege for langrennsløperne Øystein Andersen sammen med Heidi Weng på høydesamling i oktober i fjor. I år har ikke norske langrennsløpere vært på høydesamling og skal heller ikke til høyden i oppkjøringen til sesongen. Landslagslegen har en rekke spørsmål rundt hvordan sesongen skal håndteres. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Kort om saken

Det internasjonale skiforbundet har vedtatt å gjennomføre en relativt normal terminliste kommende sesong.

Pandemien gjør dette krevende for utøvere og støtteapparat.

De første verdenscupene starter i oktober og november.

Inn og ut av karantene

Selv om kalenderen for vinteridrett på mange måter ligner foregående vintre, er det mye som ikke blir som før. Pandemien henger som en skygge over alt norske idrettshelter skal foreta seg.

– Det blir snakk om nesten kontinuerlig koronatesting og kontinuerlig inn og ut av karantene for løpere og støtteapparat, sier lege for norske langrennsløpere, Øystein Andersen.

Det er mange usikkerhetsmoment selv om det er laget lange smitteprotokoller. Til tross for det, ser legen til det norske herrelandslaget i skiskyting, Ola Berger, forholdsvis lyst på tingens tilstand.

– Det er mulig å arrangere en medisinsk forsvarlig sesong med den smittesituasjonen vi har i dag, sier han.

Fakta Verdenscupen før jul Langrenn: Ruka i Finland (27.-29. november), Lillehammer i Norge (4.-6. desember), Davos i Sveits (12.-13. desember) Alpint: Sölden i Østerrike (17.-18. oktober), Lech/Zuers i Østerrike (13.-14. november), Levi i Finland (21.-22. november) Hopp: Wisla i Polen (20.-22. november), Ruka i Finland (27.-29. november), Lillehammer (4.-6. desember/bare damer), Nizjnij Tagil i Russland (4.-6. desember) Skiskyting: Kontiolahti i Finland (27.-29. november og 30. november–6. desember), Hochfilzen i Østerrike (7.-13. desember og 15.–20. desember) Östersund og Annecy-Le Grand-Bornand er strøket som arrangører Kombinert: Ruka i Finland (26.-29. november), Lillehammer (4.-6. desember), Ramsau (18.-20. desember) Vis mer

72-timersregelen

Teste, teste og atter teste og karanteneperioder både her og der. Denne vinteren blir det mer enn bare skitester, dopingtester og melkesyretester for utøverne som skal konkurrere på ski. Det internasjonale skiforbundet (FIS) har bestemt seg for at sesongen skal gjennomføres stort sett som planlagt.

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har bestemt seg for å gjennomføre alle planlagte renn. Men det blir kun på to arrangørsteder før jul og to steder i januar.

Uansett om du er langrennsløper, skiskytter, alpinist eller hopper: Alle som kommer i nærheten av et verdenscupanlegg, skal være gjennomtestet og koronafri. Smitte skal unngås.

For å kunne være med på leken stilles det krav:

Før trening og konkurranse ha en gyldig negativ koronatest. Den skal ikke være eldre enn 72 timer.

Eventuelt ha dokumentasjon på at det er antistoffer i blodet.

Avgi melding om hvor man har vært de siste 14 dagene. Egenerklæring kreves.

Personer som har vært i et land som defineres som rødt i arrangørnasjonen, kan bli avkrevd en ny koronatest på stedet.

Dersom utøvere, trenere, ledere, funksjonærer ikke har gyldig test, får de ikke utlevert akkreditering.

Det blir påbud om bruk av maske hele tiden på alle arrangement. Unntak er selvfølgelig utøvere som konkurrerer, trener eller varmer opp. Unntatt er også skitestere som jobber.

De forskjellige nasjonene skal helst bo på separate hoteller. Det skal sprites og vaskes kontinuerlig.

De fleste renn vil gå uten tilskuere, eller svært få tilskuere. Nasjonale regler bestemmer.

FIS har også utarbeidet regler for hvordan en eventuell positiv koronatest skal håndteres. Det er utarbeidet strenge regler for hvem som skal slippe ut opplysningene og når det skal skje.

Blir svar skyldig

Langrennslandslagets lege Øystein Andersen har fått mer arbeid denne høsten enn det som vanlig er. Det er ikke bare snakk om en forkjølelse her og en belastningsskade der.

– Nå har vi fått en terminliste fra FIS, så da må vi bare sette oss ned å snekre et opplegg som er forsvarlig og vi mener er riktig, sier Andersen.

Han er, om ikke litt forvirret for tiden, så i hvert fall litt usikker på hvordan det hele skal gjennomføres.

Hvordan skal karanteneregler gjennomføres?

Hvordan skal reiser organiseres på en sikker måte?

Hvordan sørge for overnatting og mat på en sikker måte?

– Det er fortsatt flere spørsmål enn svar rundt disse tingene, sier Andersen.

– Hva er det viktigste spørsmålet du ikke har fått svar på?

– Det er summen av mange små spørsmål som fører til at jeg går rundt og lurer. Men selv om det bare er en drøy måned til det starter, tror jeg vi vet mer når vi kommer så langt.

Han forventer også at FIS kommer med en noe oppdatert smitteprotokoll. Samtidig er det slik at en rekke av de tiltakene som må gjøres vil være noe forskjellige fra land til land. FIS-protokoller blir selvfølgelig overstyrt av hver arrangørnasjons smittevernregler.

Ola Berger er lege for det norske herrelaget i skiskyting. Han mener at det nå er kommet et regelverk og et opplegg som sikrer en medisinsk forsvarlig avvikling av verdenscupen. Vel og mer dersom smittesituasjonen holder seg på samme nivå nå. Foto: Berit Roald, NTB

Lenge på samme sted

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har også utarbeidet et strengt regelverk for hvordan de skal klare å avvikle konkurranser denne vinteren.

Skiskytternes lege, Ola Berger, mener at det er gjort noen riktige grep. Han mener at det er forsvarlig å arrangere verdenscup med de tiltakene som er fattet.

– Det er jo på mange måter ideelt sånn smittemessig. Da blir du en slags kohort. Etter hvert vil hele sirkuset som isolerer seg oppe i Finland i et par uker bli en kohort, sier han.

PS: For vinteridrettene sørger fluorforbudet for nok et usikkerhetsmoment. Det er fortsatt usikkert om fluorforbudet blir gjennomført denne sesongen ettersom testapparat for å avsløre fluorjuks ennå ikke er på plass. Styret i FIS tar en endelig beslutning på det 9. oktober.