Herrem i ny bok: Avslo det beste tilbudet hun hadde sett på grunn av treneren

Camilla Herrem har spilt topphåndball i snart 20 år. I en ny bok avslører hun detaljer fra en lang karriere.

34-åringen har spilt for flere toppklubber, men takket nei til storklubb. Foto: Pål Christensen

Nå nettopp

Camilla Herrem debuterte på Norges A-landslag i 2006, men ble vraket til to mesterskap på rad. I sitt andre mesterskap, VM i Kina, ble hun tatt ut på All Star-laget.

Europeiske storklubber fattet interesse for den daværende Byåsen-spilleren. I en ny bok forteller hun hvorfor hun takket nei til det østerrikske storlaget Hypo.

«Jeg vekslet derfor mellom tvil og tro mens jeg ventet på et utspill fra Byåsen. Jeg luktet litt halvhjertet på agnene som et par danske klubber kastet ut, men falt ikke for fristelsen til å smake på tilbudet, langt mindre å svelge det(...)

«Like etter at jeg fikk plass på All Star-laget i VM, hadde jeg fått tilbud om å flytte til Wien og spille for Hypo Niederösterreich, en av de virkelige tungvekterne i europeisk damehåndball. I Hypo styrte villmannen Gunnar Prokop ett og alt», står det i boka «Camilla uten filter», som gis ut i disse dager.

Hypo-trener Gunnar Prokop er en kontroversiell figur i internasjonal håndball. Her fortviler han over en hendelse i en Champions League-kamp mot Komental i 2005. Foto: BORIS GRDANOSKI / AP

Videre forteller kantspilleren fra Sola at det økonomiske tilbudet fra Østerrike var «det beste jeg noensinne hadde sett i et kontraktutkast», men at «den skandaliserte treneren var grunn god nok til å holde seg langt unna Østerrike.»

Prokop ble kjent da han som trener taklet en av motstandernes spillere og ble utestengt fra håndballen som følge.

«I tillegg hadde Hypo den siste tiden fått for vane å nekte spillerne å dra på landslagsoppdrag. De som våget å trosse ordren, ble trukket i lønn.»

Steffen Stegavik er både ektemann og trener i Sola. Foto: Fredrik Refvem

«Det var likevel et smigrende tilbud og en anerkjennelse av hvor jeg befant meg som spiller, uansett hva alle måtte mene om Gunnar Prokops rabiate lederstil. Etter å ha oppdatert meg på alle hans siste sprell, i det minste de som kunne dokumenteres, var det derfor lett å takke nei til Hypos sjenerøse utspill», konkluderer Herrem i boka.

Hun skriver om flere episoder fra tiden i klubber i Romania og Makedonia. Som da hennes rumenske klubb Baia Mare havnet i søkelyset på grunn av korrupsjon. Klubbens president Cătălin Cherecheș var også ordfører i byen, og pengestrømmen mellom klubben og byen var ikke helt etter boka.

Da hun spilte i makedonske Vardar, ble hun stoppet av politiet på vei til et møte med eieren av klubben for å snakket seg ut av kontrakten.

Camilla Herrem er oppfostret i Sola og spilte sin første kamp for A-laget allerede i 2002. De siste årene har hun vært tilbake i gult etter opphold i både norske og utenlandske toppklubber. 34-åringen spiller fortsatt for Norge og noterte seg nylig for sin 250. kamp på landslaget. I desember spilles EM i håndball. Det kan bli profilens 15. internasjonale mesterskap.

Vi har foreløpig ikke lykkes med å få tak i Gunnar Prokop.