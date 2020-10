Tre norske lag kjemper om Europa-plass: Dette blir deres siste hinder

Tøff trekning for de norske.

Molde er ett steg unna gruppespillet. Foto: Kjell Langmyren

20. okt. 2020 11:39 Sist oppdatert nå nettopp

Den tredje og siste kvalifiseringsrunden før Europaligaens gruppespill i håndball ble trukket tirsdag formiddag.

Det lå tre norske lag i potten:

Byåsen møter polske MKS Perla Lublin.

Molde møter russiske Astrakhanochka.

Storhamar møter ungarske Alba Fehérvár KC.

Det skal spilles dobbeltoppgjør. Den første kampen spilles 14.-15. november, mens returoppgjøret spilles 21.-22. november.

Byåsen og Storhamar kommer som toppseedet direkte inn i den tredje kvalikrunden, mens Molde slo det gamle østerrikske storlaget Hypo i forrige runde.

Fakta Slik spilles de øvrige kampene: Banik Most (Tsjekkia) – Vaci (Ungarn) Dunarea Braila (Romania) – Viborg (Danmark) Fleury Loiret (Frankrike) – Höörs (Sverige) Kastamonu (Tyrkia) – Debrecen (Ungarn) Kuban Krasnodar (Russland) – Metzingen (Tyskland) Nantes (Frankrike) – Gloria Buzau (Romania) Paris 92 (Frankrike) – Nykøbing Falster (Danmark) Super Amara Bera Bera (Spania) – Zvezda (Russland) Thüringer (Tyskland) – Blomberg-Lippe (Tyskland) PS: Minaur Baia Mare (Romania), Lada (Russland), Herning Ikast (Danmark) og Siiófok (Ungarn) er kvalifisert direkte til gruppespillet. Vis mer

Byåsen og trener Atle Oliver Johansen får en tøff vei til gruppespillet. Foto: Christine Schefte

– 50/50

Byåsens motstander, polske Perla Lublin, har vunnet den polske superligaen de tre siste årene. De ligger på andreplass i serien etter fem kamper denne sesongen.

– Jeg tror sjansene våre er 50/50, sier Lublins danske trener, Kim Ramussen, til klubbens hjemmeside.

Molde er med i Europa for første gang i historien, og klubben gleder seg stort til fortsettelsen av eventyret.

«Håndballjentan» møter Astrakhanochka i siste kvalikrunde, som har vunnet alle sine seks første seriekamper denne sesongen og ligger på tredjeplass i den russiske toppdivisjonen. I fjor kom russerne på fjerdeplass i seriespillet.

– Dette er en milepæl for klubben. Det er veldig gøy at vi er videre til den tredje kvalifiseringsrunden i Europaligaen. Nå har vi ikke bare vært med, men også gått videre, sa Molde-treneren Tor Odvar Moen til Romsdals Budstikke etter seieren over Hypo.

Selv om det meste av Europa er rødt med tanke på koronasituasjonen, så vil det europeiske håndballforbundet få på plass smitteprotokoller slik at kampene kan gjennomføres.