Champions League: Kristiansen-miss i straffedrama

(Györ-Brest 25–27 e.e.o. og straffekast) Hun scoret åtte mål i kampen, men Veronica Kristiansen blåste ballen langt over mål i straffekastkonkurransen. For første gang på 56 kamper i Champions League tapte Györ.

BOM TIL SLUTT: Veronica Kristiansen bommet i straffekastkonkurransen. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

29. mai 2021 17:23 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Den ungarske klubben med fire norske landslagsspillere og Brest har spilt uavgjort i tre av de fire siste møtene i Champions League. Dramaet fortsatte i semifinalen i Budapest. Etter ekstraomganger sto det 23–23 og straffekastkonkurranse måtte til for å skille lagene.

Der lykkes toppscorer Veronica Kristiansen ikke på Györs første straffe.

– Et utrolig press, kommenterte Viasat-ekspert Gunnar Pettersen.

Den franske stjernen Estelle Nze Minko lykkes heller ikke. Stine Bredal Oftedal scoret før den kommende Vipers-spilleren Isabelle Gulldèn avgjorde det hele. Svensken sendte klubben fra Bretagne til deres første Champions League-finale.

Norske Tonje Løseth er dermed klar for klubbhåndballens gjeveste finale. Bergenseren med 10 landskamper - den siste i 2017 - fikk spilletid tidlig i semifinalen.

– Jeg er selvfølgelig veldig skuffet, men vi må bare starte opp igjen i morgen. Vi skal ha en medalje, sa Györ-keeper Silje Solberg på pressekonferansen etter tapet

Vipers møter CSKA Moskva kl. 18.00 i lørdagens andre semifinale.

– Jeg håper at vi slipper straffekastkonkurranse og avgjør dette tidligere, sier Heidi Løke før kampen.

Les også 5000 tilskuere for Løke og Vipers: – Husker ikke sist det skjedde

Györ slet tungt før pause med bare åtte scoringer. Lite stemte for Bredal Oftedal og resten av seiersmaskinen fra Ungarn.

– Hun har vært veldig hektisk. Hun har ikke tatt de gode valgene vi er vant til. Ikke aktiv på mål heller, analyserte Pettersen ved pause.

Brest ledet 11–8.

Etter pause satte den gjeninnsatte Györ-treneren Ambros Martín inn Silje Solberg i mål. Med fire norske jenter på banen fortsatte den regjerende mesteren å kjempe.

Det var håp da Veronica Kristiansen stupte inn sitt sjette mål til 13–15. Det sto fortsatt 19 minutter igjen.

TØFF KAMP: Stine Bredal Oftedal (til venstre) og Veronica Kristiansen fikk knallhard kamp fra Coralie Gladys Lassource og Brest. Foto: Tibor Illyes / MTI

Martin la om til mer offensivt forsvar Det stoppet helt opp det franske mesterlaget. Solberg tok de få avslutningene som kom.

Champions League-toppscorer Ana Gros & co. slet en periode med å komme til skudd.

Stine Bredal Oftedal fant Kari Brattset Dale til 17–15-ledelse. Så fikk den norske landslagskapteinen inn sin første scoring for dagen. Brest kom tilbake

– Silje Solberg står frem som en matchvinner, mente Viasat-kommentator Daniel Høglund.

Les også Tårene flommet hos Reistad: – Det er vemodig

Görbicz fikk sjansen til å avgjøre det hele. Men danske Sandra Toft reddet straffen og Djurdjina Jaukovic dundret inn målet som ga uavgjort 20–20 og ekstraomganger.

De endte i en straffekastkonkurranse som sendte de franske jentene til himmels.

Györ har vunnet Champions League tre ganger på rad før fjorårets turnering ble avlyst. Györ har denne våren tapt seriegullet til Ferencvaros. Det førte til trenerskifte og comeback for spanske Martin. Han førte klubben til cupmesterskap for to uker siden.

Men til slutt bråstoppet klubbens enorme internasjonale suksess.