Brann har vunnet én av ni. Nå må løftet komme, sier treneren.

Kåre Ingebrigtsen krever bedring på torsdag.

Brann har vunnet seks av 26 kamper siden Kåre Ingebrigtsen tok over treneransvaret på sensommeren i fjor. Foto: Tor Høvik

Nå nettopp

– Det er fryktelig tungt, sier Kåre Ingebrigtsen etter 1–3 mot Odd søndag.

Med sesongens syvende tap på ni kamper, begynner Brann å få noe som likner fast plass nederst på tabellen. «Skandale, skandale», ropte deler av publikum etter kampslutt.

– Opplever du at du leder et lag i fremgang og utvikling?

– Når jeg ser at vi taper 1–3 her mot Odd er det vanskelig å stå her og si at vi er i fremgang og utvikling. Det er mye å jobbe med, det er det, sier Ingebrigtsen.

20 baklengs

Treneren ledet Brann i 17 av 30 runder i fjor. Det ga fem seirer. I år kan han plusse på én på ni. Det nærmer seg en «full sesong» under Ingebrigtsen, med resultater som tilsier nedrykk.

– Vi har sluppet inn 20 mål, sier Ingebrigtsen, og peker på at det ikke bare handler om det kritiserte forsvaret.

– Vi mistet ballen i ugunstige situasjoner, noe som gjorde oss fryktelig sårbare, sier Ingebrigtsen.

På spørsmål om når det blir bedring, svarer Ingebrigtsen tydelig.

– Bedring må det være på torsdag. Vi må få med oss noe mot Haugesund, sier han om vestlandsoppgjøret som venter i kommende kamp.

Skaanes: – Ikke redd

Kasper Skaanes har rykket ned både med Brann og Start.

Midtbanespilleren innser at utfordringen som venter Brann i de 21 rundene som gjenstår er tøff.

– Det hjelper ikke å si at vi skal vinne neste, vi er nødt å finne ut av dette. Vi kan ikke gi fra oss kamper som vi gjorde mot Odd, sier Skaanes.

Han har tidligere snakket om samholdet i Brann-garderoben og gjentar i BTs Ballspark-sending at laget ikke virker stresset, situasjonen til tross.

– Vi kan ikke grave oss ned. Og vi må begynne å vinne kamper. Så enkelt er det, sier Skaanes – som satte merkelappen «skuffende» på prestasjonen.

Stopperparet Barmen og Forren slet flere ganger med tempoet mot Bakenga. På mål nummer to ble de begge parkert samtidig. Foto: Tor Høvik

– Må ta dette på alvor

Forsvarssjef Vegard Forren, som spilte til toer på BTs spillerbørs, var direkte involvert i Odds første mål, da han like etter pause laget straffen som ga 0–1.

Også han fikk etter kampen spørsmål om han ser utvikling i Brann.

– Ja, det gjør jeg, svarer Forren.

– Så må vi så klart ta dette på alvor og begynne å vinne fotballkamper. Vi kan ikke bare snakke om at spillet er bra.

Mot Odd var det få som snakket om det. Ballspark-ekspert Erik Huseklepp kaller Brann-kampen «en skuffende prestasjon».

Forren mener laget er i utvikling, men erkjenner at man snarest må begynne å plukke poeng. Foto: Tor Høvik

På 0–2-målet mener Forren at han og stoppermakker Barmen må ta ansvaret. Begge ble fraløpt da eks-Brann-spiller Kristoffer Larsen slo en stikker mellom dem.

– Vi fikk en advarsel ikke lenge før. Vi sto høyt også i første omgang, men da hadde vi mye bedre press på ballfører. Vi sto litt ukritisk høyt. Det er vårt ansvar, for det var ikke godt nok, sier Forren selvkritisk.