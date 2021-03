Har ikke tapt siden 2018: – Ingen fare for at jeg blir høy på pæra

Veronica Kristiansen (30) har ikke tapt en håndballkamp på godt over to år og går inn i OL-kvalifiseringen med selvtilliten helt på topp. Hun mener Montenegro må være «sinnssykt gode» for å slå Norge fredag.

I STØTET: selvtilliten er på topp hos Veronica Kristiansen og Stine Bredal Oftedal foran OL-kvaliken. Her fra EM i desember. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Kristiansen vokste opp i Egersund og Mjøndalen og forsikrer at den bakgrunnen gjør at suksessen med klubb- og landslag ikke går til hodet på henne.

– Jeg er oppvokst med å ha beina godt plantet på jorda. Det er ingen fare for at jeg blir høy på pæra, svarer hun på VGs direkte spørsmål. Kristiansen er ubeseirede Györs toppscorer med 76 mål i Champions League.

Hun var skadet da Norge tapte for Spania og Russland i fjorårets VM. Györ har ikke tapt hverken internasjonalt eller nasjonalt de siste årene. Vi må tilbake til håndballjentenes EM-tap for Romania 5. desember 2018 for å finne Kristiansens siste tap.

Fredag er det 836 dager siden – to år, tre måneder og 15 dager.

– Det er fryktelig lenge siden ja, sier bakspilleren, som sto over mange kamper høsten 2019 på grunn av skaden, mens hun i høst var borte noen uker på grunn av corona-sykdom.

– Spillemessig så gjør det at selvtilliten blir stor. Det hjelper meg også til å slappe av i forhold til hvilken rolle jeg har. Om jeg spiller venstreback eller høyreback, jeg føler meg mer komfortabel for hver dag, beskriver hun.

Les også OL-sultne Mørk snakker ut om skaden: – Jeg ble veldig redd

Veronica Kristiansen har den siste tiden spilt mest til venstre på grunn av Eduarda Amorims skade, men har også stor erfaring fra høyreback. Hun kommer garantert til å spille mye i Nora Mørks faste posisjon til høyre, både fredag og lørdag. Mørk skal bare skyte straffer etter kneskaden i februar.

– Jeg har kontroll på å sjonglere mellom de to posisjonene. Det er jeg komfortabel med, sier Kristiansen.

Heller ikke Stine Bredal Oftedal, Kari Brattset Dale og Silje Solberg har opplevd tap denne håndballsesongen. Oftedal og Brattset hadde en rekke på 66 kamper uten tap da Norge røk både i semifinalen og bronsefinalen av VM 2019. De siste 15 siste månedene har de ikke gått på nederlag.

– Kan du bli høy på pæra av slikt?

– Jeg føler ikke det, svarer Stine Bredal Oftedal.

Les også Camilla Herrem får ikke spille kamper: – Demotiverende

– Jeg er like nervøs foran kamper uansett. Det gir seg ikke for min del. Det henger sammen med at det i dagens håndball er oftere og oftere jevne kamper. Selv om vi har endt opp med å vinne, så vet du at det er flere lag som kan slå oss på en god dag, forklarer landslagskapteinen.

Györ har spilt hele fire uavgjorte kamper i Champions League denne sesongen. Oftedal & co. får alltid med seg et resultat – uansett hvor svart det kan se ut.

– Dette er ting som det er viktig å trene opp, mener hun.

– Det ligger mye i aldri å gi opp og ha troen på at det kan gå uansett hvordan kampen ser ut. Og det er det bare å ta med seg videre inn i OL-kvalifiseringen, mener Stine Bredal Oftedal.

Fredag er Montenegro motstander i Podgorica. I 2012 ble det seier i OL-finalen og tap i EM-finalen mot historiens beste utgave av det montenegrinske landslaget. Da Norge vant EM i desember ble Montenegro nummer åtte.

Les også Heidi Løke ute på ubestemt tid etter ny nesesmell: – Veldig kjipt

– Jeg tror det blir tøft å møte Montenegro på deres hjemmebane selv om det ikke er folk på tribunen. Men jeg har selvtillit på at vi har et robust og bra lag med stor bredde. De skal spille sinnssykt godt for å slå oss, mener Veronica Kristiansen.

Lørdag er Romania motstander. To av tre nasjoner får OL-plass.

Norge slo Cristina Neagu & co. 28–20 i EM før jul. Thorir Hergeirsson tror på jevne kamper. Han mener selvtilliten er god å ha med seg. Også nøkkelspillere som Henny Reistad og Katrine Lunde (som fredag setter rekord med 306 landskamper) har ferske opplevelser av suksess.

– Det er en fordel å være i flytsonen og ha spilt mye. Det er forskjeller mellom spillerne, men generelt sett så er selvtillit ferskvare. Det er godt å ha med seg de opplevelsene fra klubb og inn i landslaget, mener Thorir Hergeirsson.

Alle Norges kamper i OL-kvalifiseringen sendes på TVNorge og Discovery +.

Norge-Montenegro fredag kl. 19.30.