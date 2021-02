Ulovlig å konkurrere - arrangerte «trening med tidtaking» for 40 løpere

40 løpere deltok på 5 kilometer med organisert tidtaking og resultatlister tirsdag kveld.

Einar Søndeland er leder av Spirit Friidrett og mener de har sitt på det tørre etter at de arrangerte et treningsløp med tidtaking tirsdag kveld. Foto: Pål Christensen

«Konkurranser for voksne over 20 år er ikke tillatt, verken på bane eller i form av mosjonsløp». Slik lyder forbudet som gjelder for idretten for tiden og er som er presisert på friidrettsforbundets egne nettsider. Det har ført til at en rekke mosjonsløp og andre arrangementer har blitt avlyst.

Tirsdag kveld samlet Spirit Friidrettsklubb 40 løpere fra forskjellige klubber og kommuner og gjennomførte den fem kilometer lange løypen på Kanalsletta på Sola med tidtaking.