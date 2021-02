To uker før EM har Stavanger-sprinteren aldri løpt fortere: – Trodde klokken hadde stoppet for tidlig

Nylig klarte han EM-kravet på 60 meter innendørs. I helgen imponerte Mathias Hove Johansen (22) med personlig rekord på 100 meter.

Mathias Hove Johansen satte personlig rekord på 100 meter i helgen.

22. feb. 2021 12:24 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg trodde egentlig klokken hadde stoppet litt for tidlig. Det skjer innimellom at den uofisielle tiden blir stoppet noen hundredeler for tidlig, men da vi fikk den offisielle tiden var den lik. Det var ikke bare resultatet jeg håpet på, men et godt stykke foran. Det var en fantastisk følelse å se på klokken, sier Mathias Hove Johansen til Aftenbladet etter at han i helgen satte personlig rekord og kretsrekord på 100 meter med 10,38.

Aldri har han løpt distansen raskere - verken ute eller inne.