Presenterte planene for 600 millioner kronersanlegget: Slik skal det se ut

SKI-MEKKA: Slik ser skissene ut for Arktisk Arena, Tromsøs fremtidige skimekka i byen. Til venstre ser du langrennsdelen, som skal ligge i foten av Rødtind. Til høyre hoppbakkene, som skal ligge i Akselkollen. Videre er det også sett på planer for «skileik»-områder for alpint, kulekjøring og mindre hoppbakker. Foto: Arktisk Arena