Vipers klare for Champions League-semifinalen

(Rostov-Don - Vipers 23–23, sammenlagt 50–57) De gjentok ikke lørdagens drømmeprestasjon, men med Heidi Løke og Nora Mørk tilbake sikret Vipers seg plass i klubbhåndballens aller gjeveste selskap.

11. apr. 2021 15:28 Sist oppdatert 12 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

For andre gang er Kristiansand-klubben klar for Final Four i Budapest. I 2018 ble det bronse etter at Katrine Lunde ble alvorlig kneskadet. Søndag var 41-åringen lagets beste spiller i Russland. Mens 38 år gamle Løke scoret fem mål på vei mot semifinalen i den gjeveste europacupen og har i comebacket scoret på imponerende 11 av 12 skudd.

Vakre scoringer av Løke (2), Jana Knedlikova (2), Henny Reistad, Nora Mørk og Ragnhild Valle Dahl endte Vipers opp i 7–1-ledelse. Mens Lunde glitret i Vipers-buret mot sin gamle klubb i Russland foran et meget godt forsvarsspill.

GODT TILBAKE: Heidi Løkes comeback bidro til Vipers-plass i Champions Leagues Final Four. Foto: Artem Gusev

Les også Nora Mørk strålte – Vipers vant sensasjonelt: – Fantastisk

Lunde-banneret henger fortsatt på tribunen til klubben hun spilte for frem til 2018.

– Drømmestart, meldte Viasat-kommentator Daniel Høglund. Allerede etter 10 minutter hadde Vipers 13 mål å gå på i forhold til å nå Final Four - Champions League-sluttspillet for Europas fire beste klubber.

DOMINERTE: Katrine Lunde leverte en ny strålende kamp. Foto: Artem Gusev

Til tross for Mørks nydelige dobbeltfrosk med påfølgende suser i krysset: Angrepspillet gikk mer i stå utover i omgangen, skuddene satt ikke like godt, og pauseledelsen var ikke på mer enn 12–11.

– Det skal en Vipers-kollaps til for at de skal miste dette, meldte Viasat-ekspert Gunnar Pettersen.

Fakta Kampen i tall Rostov-Don - Vipers 23–23 (11–12) Scoringer, Vipers: Heidi Løke 5 mål/6 skudd, Nora Mørk 5/9, Marta Tomac 4/5, Jana Knedlikova 3/5, Henny Reistad 3/8, Emilie Hegh Arntzen 2/3, , Ragnhild Valle Dahl 1/2. Toppscorer, Rostov: Grace Zaadi 10/12. Vis mer

Marta Tomac og Jana Knedlikova startet 2. omgang med fine scoringer. Forsvarssjef Hanna Yttereng fortsatte helgens nesten perfekte jobb defensivt. Uten ankelskadde Anna Vjakhireva var Rostov-Don sjanseløse på Final Four-billett.

Les også Vipers skyter tilbake mot russisk angrep: – Bare tull

Rostov-keeper Viktorija Kalinina fikk opp noen redninger. Alt fungerte ikke for Vipers. Henny Reistad bommet på mål da hun ble spilt perfekt opp på en flyver i hjemmelagets felt.

Rett etterpå utlignet svenske Anna Lagerquist til 17–17. Så gikk russerne opp i ledelsen.

– Vi må jobbe hardere og vi må jobbe med avslutninger, meldte Ole Gustav Gjekstad. Vipers-treneren kjente bekymringen nærmet seg og tok time out.

Men Vipers-målvakten fortsatte med redninger.

– Takk Gud for Katrine Lunde, meldte Høglund 10 minutter før slutt.

Les også Nora Mørk om 10 strake bortekamper: – Klart det føles urettferdig

Lørdag kvalifiserte Györ og franske Brest seg til Final Four. Veronica Kristiansen ble toppscorer med fire mål da Györ slo ut Buducnost etter seier 24–21 i Ungarn.

CSKA Moskva og CSM Bucuresti gjør søndag ettermiddag opp om den siste plassen i sluttspillet som spilles i Budapest 29. og 30. mai. Den fremtidige klubben til Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune, Bucuresti, har fem mål å gå på etter den første kvartfinalen.