Marthin Hamlet tar et godt tak rundt sønnene Jakob og Iver. Ungene på fire år og snart to er med pappa på trening og synes det er stas.

Men snart må pappa reise bort, og det i en lang periode på ti uker. 29-åringen er profesjonell kampsportutøver i MMA, og nå åpner sirkuset opp igjen.

12. april drar tobarnsfaren til USA for å være med på det største vestfoldingen noensinne har deltatt på. Da er det to kamper i turneringen som Professional Fighters League (PFL) arrangerer.

– Jeg ble oppringt av manageren min i påsken. Han fortalte at jeg fikk ti minutter på meg til å ta valget: Reise fra ungene mine i ti uker eller miste jobben.

Hamlet rakk så vidt å ta en prat med kona, og de ble enige om at det kunne gå at han var borte til sommeren. Tross alt er dette jobben hans.

– Jeg har vært hjemme i et år der jeg har fått trent og forberedt med godt. Nå ble det mulig å være med på stevnene i Atlantic City, der kun ti utøvere i hver av de syv klassene får delta, sier Hamlet.

Marthin Hamlet føler seg klar til den største oppgaven i karrieren. Foto: Annika Byrde/NTB

På grunn av pandemien kan deltagerne ikke reise til og fra USA. Hamlet er den eneste fra Europa i vektklassen lett tungvekt som har fått en slik mulighet. De øvrige er fra Asia og Amerika.

Alle må gå inn i en egen boble i den tiden de er hjemmefra, og det blir koronatestet hver eneste dag.

– Da jeg ringte tilbake til manageren min og sa at jeg ville være med, svarte han: «Det har jeg allerede gitt arrangøren beskjed om». Denne bransjen er kynisk. Jeg forsto at jeg ville mistet jobben hvis jeg ikke hadde sagt ja, sier Hamlet og legger til:

– Det aller vanskeligste blir å være borte fra ungene mine. Vi må holde kontakten på Skype og messenger, forteller pappa.

Han fikk støtte fra hjemmebanen. Kona skal få god hjelp fra den nærmeste familien i tiden ektemannen er borte på jobb i USA.

Marthin Hamlet (øverst) og Jack Hermansson trener i hallen til Lambertseter bryteklubb. Hermansson blir med klubbkameraten til USA. Foto: Annika Byrde/NTB

Fakta MMA Står for Mixed martial arts Er en fullkontakt kampsport som tillater bruk av både slag- og grapplingteknikker, stående og på bakken. Har tatt opp i seg flere ulike kampsporter som boksing, bryting, kickboksing, judo, jujitsu, karate, thai boksing og grappling (bryting på bakken). Røttene til moderne MMA kan spores tilbake til antikkens olympiske leker og pankration, en av de tidligste dokumenterte fullkontakt kampsportene. Begge kjønn kan drive med denne sporten. Er ikke OL-idrett. International Mixed Martial Arts Federation er øverste organisasjon. Kilde: Wikipedia Vis mer

Alt står på spill

For Hamlet kan turneringen bli vinn eller forsvinn. Taper han de to kampene som står på programmet i turneringens innledning, er det over og ut i PFL, tror han. Målet er å gå helt til topps.

Da er i så fall UFC neste steg, den viktigste organisasjonen i denne bransjen. PFL regnes som det nest høyeste nivået, og det er store pengepremier også der. Noen ganger større enn i UFC.

– Etter de to første kampene er jeg tilbake i Norge i midten av juni. Hvis jeg går videre, venter kvart-, semi- og en eventuell finale i USA på slutten av året.

Finalen går på årets siste dag i selveste Madison Square Garden i New York. Vinnerpremien er på én million dollar, nesten 8,5 millioner kroner.

– Det er en utrolig stor sum, mener Hamlet.

Det var ikke like lukrativt da han var bryter før overgangen til MMA. Der er det hittil blitt syv proffkamper, hvorav ett tap.

Lagkameratene stiller opp

Til USA får han med seg klubbkameratene Jack Hermansson (32) og Kenneth Bergh (31). De skal fungere som sparringpartnere og coacher under oppholdet i USA. Hamlet kan ha med to støttespillere inn i boblen.

Veteranen Jack Hermansson er på det høyeste nivået, i UFC.

MMA-boksere har hansker, og bar overkropp. Foto: Privat

Overkommelig motstander

Mellom de to kampene i USA, blir det trening i Los Angeles. Hamlet vet nå at første motstander 29. april blir Dan Spohn. 36-åringen er en utfordring Hamlet mener er overkommelig. Spohn har vært lenge i dette gamet, også på det høyeste nivået. Han har gått 25 kamper og vunnet 18 av dem.

– Karrieren hans nærmer seg slutten, sier Hamlet, som tror at motstanderen ikke vil ha samme slagkraft som tidligere, og trolig reagere noe senere.

– Jeg bør slå ham, sier den ambisiøse utøveren.

Den som mister troen på seg selv i denne tøffe idretten, har i alle fall tapt. Derfor er målet å vinne hele turneringen.

Fakta Marthin Hamlet Født: 17. januar 1992 Kommer fra: Åsgårdstrand Bosatt: Tønsberg Sivilstand: Gift, to barn Klubb: Frontline Academy i Oslo Klasse: Lett tungvekt (inntil 98 kg) Meritter: Tidligere bryter med syv NM-gull, én VM- og én EM-bronse. Vant kongepokalen i 2010 og 2013. 15 world cup-medaljer. Gikk over til MMA i 2017. Har vunnet seks av syv kamper, to av dem på knockout. Stevnet i USA: Stevnet sendes på TV i USA via ISBN, og det i beste sendetid. I Hamlets klasse stiller blant andre regjerende mester Emiliano Sordi fra Argentina, som har 22 seirer og åtte tap. Vis mer

I mange år var Marthin Hamlet en lovende bryter. Her fra Vantaa i Finland i 2014, der han vant over Timo Kallio (i rødt) i 98 kg-klassen. Det ble norsk EM-bronse. Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / NTB

Har vokst mye i koronaåret

Andreas Dybvad har vært trener for Hamlet de fire siste årene. Trønderen ser en klar forbedring i koronaåret.

– Han er bedre teknisk og når det gjelder forståelse. Tiden har gjort ham veldig godt. Det siste året har han hatt en super progresjon. Når det er kamper hele tiden, blir det mindre tid til denne type oppbygning.

Dybvad har selv vært bokser og MMA-fighter, og i klubben har han fulgt opp Hamlet spesielt.

– Er det riktig at karrieren hans står på spill i denne turneringen?

– Ja, med tap blir steget inn i organisasjoner som UFC eller tilsvarende som PFL, mye vanskeligere. Men jeg har god tro på at han vil få det til, sier 39-åringen fra Stjørdal.