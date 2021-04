Norske Justine (25) er kvinnen ved Schumacher-sønnens side

Dette bildet fra Formel 1-depotet i Bahrain viser nykommeren Mick Schumacher (22) sammen med norske Justine Huysman (25).

HAAS-MANN OG HUYSMANN: Formel 1-fører Mick Schumacher sammen med norske Justine Huysman i forbindelse med testkjøring i Bahrain. Foto: Kym Illmann

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

22-åringen, som kjører for Haas-teamet, er ingen ringere enn Michael Schumachers sønn.

Kvinnen ved hans side er datter av en norsk eks-racerfører, Harald Huysman, senere kjent som eier av blant annet Rudskogen Motorsenter og et gokart-senter i Oslo.

Bildene av de to har florert i tyske og internasjonale medier. Blant annet har medier som Bild og RTL, begge med nær kjennskap til Schumacher-familien, publisert artikler der de spekulerer i forholdet mellom Mick Schumacher og Justine Huysman.

Les også – Jeg spurte om han prøvde å drepe oss begge

Huysman-familien ønsker ikke å kommentere disse artiklene eller innholdet i dem til VG. De opplyser også at Justine selv ikke ønsker å si noe.

Bildet av de to sammen er fra den offisielle Formel 1-testen før sesongen. I det første løpet, i Bahrain, ble Huysman fotografert da hun kom til banen sammen med Schumacher-familiens talskvinne Sabine Kehm, og under sist helgs løp på Imola-banen ble det sendt ut bilder av henne sammen med Micks mor Corinna Schumacher. På Viaplay-sendingen kunne vi også se henne inne i Haas-garasjen sammen med ingeniører og mekanikere.

Justine Huysman (t.v.) kommer til depotet på Imola-banen sammen med Corinna Schumacher, moren til Mick Schumacher. Foto: Hoch Zwei / Hoch Zwei via ZUMA Wire

Det som det ikke er tvil om, er at familiene Schumacher og Huysman har vært gode venner gjennom et par tiår. Mick og Justine har derfor kjent hverandre siden de var helt små.

Les også Verstappen vant kaotisk Grand Prix i Italia: – Det var veldig krevende

Etter det VG forstår har forholdet mellom familiene blitt enda nærere etter den tragiske ulykken da Michael Schumacher, syv ganger verdensmester i Formel 1, falt på ski og fikk alvorlige hodeskader romjulen 2013. Han sto på ski i det franske alpene sammen med Mick da ulykken skjedde.

Mick Schumacher var mange år i Norge sammen med mamma Corinna og pappa Michael. De feiret jul og nyttår på hytta i Trysil. Der ble også familiene Schumacher og Huysman bedre kjent.

SOM FAR, SÅ SØNN: Michael Schumacher fotografert i Ferrari-dress i 2004 og Mick Schumacher fotografert i Haas-teamets mundur i 2021. Foto: NTB

Ingen nordmann har til nå kjørt Formel 1, men nettopp Harald Huysman er den som har vært nærmest. Han er også manageren til Dennis Hauger, 18-åringen som allerede da han var 14 år skrev kontrakt med Red Bull - og deres akademi for utvikling av fremtidige Formel 1-førere. Mange tror at Hauger kan bli første nordmann i Formel 1. Han kjører nå Formel 3.

Også Mick Schumacher har gått veien gjennom Formel 3. I fjor kjørte han Formel 2 og hadde Justine Huysman ved sin side på mange av løpene.

Les også Lilo (16) alene mot alle gutta: – Det føles nesten som å fly

Schumacher-familiens manager, Sabine Kehm, vil ikke kommentere ryktene om de til Bild. Familien er nøye med å holde privatlivet for seg. Derfor har heller aldri verden fått vite hvor alvorlig skadet Michael Schumacher er etter ulykken på ski i Frankrike romjulen 2013.

Mick Schumacher har sin første sesong i Formel 1 etter at han i 2018 vant det europeiske Formel 3-mesterskapet og i 2020 gikk til topps i Formel 2. Han er tilknyttet Ferrari, som har plassert ham i det svake Haas-teamet i 2021. Derfor ligger det an til et læreår for Schumacher junior.

NYKOMMER: Mick Schumacher fotografert på Imola-banen i Italia i helgen. Han kjører for Haas-teamet. Dette er hans første sesong i Formel 1. Foto: XPB / XPB Images/PA Images

Han og teamkollega Nikita Mazepin har slitt i de Formel 1-løpene som har vært til nå denne sesongen. Men allerede før årets første løp sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen til VG at «han kommer til å få en vanskelig sesong i år, da Haas har sagt at de allerede nå har fokus på neste års bil».

– Micks kjøring til nå er godkjent, fastslo Gulbrandsen på sist søndags sending fra Imola-banen.