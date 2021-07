Skjebnekamp for McGregor: – Jeg skal vise tidenes opptreden

Trilogien mellom irske Conor McGregor (32) og amerikanske Dustin Poirier (32) har kommet til sin tredje, og mest sannsynlig siste «fight». Natt til søndag møtes kamphanene i UFC 246.

KAMPKLARE: Conor McGregor og Dustin Poirier møtes for tredje gang natt til søndag. Foto: John Locher / AP

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er en kjempespennende match. Det er alltid mye spenning rundt når Conor skal gå. Og nå er det ganske lenge siden, sier MMA-pioner Thomas «Moon Lee» Hytten til VG.

De to kamphanene møttes sist i januar på «Fight Island» i Abu Dhabi. Da «knocket» amerikaneren McGregor ut i andre runde:

– Selv så holder jeg en knapp på Poirier. Jeg er litt redd for at det er såpass lenge siden at Conor har fått gå kamp, at det er en faktor som blir avgjørende, sier Hytten og tenker seg om:

– Men Conor har jo aldri tapt to kamper på rad, så det er også noe man må ta hensyn til. Det er en kamp som kan gå begge veier. De står veldig godt til hverandre på alle måter.

– Hva vil skje dersom McGregor taper igjen?

– Det er flere som tror at han selv vil legge opp, men det er jeg usikker på. Han sier selv at han er en fighter og at han ikke er så opptatt av resultater. Men jeg tror det blir tøft for han å komme tilbake om han taper igjen nå, svarer Hytten.

VERDENS BESTE: McGregor var på et tidspunkt regnet som verdens beste MMA-fighter. 13. november 2016 vant han over Eddie Alvarez under UFC 205 og sikret seg lettvekter-tittelen, samtidig som han holdt fjærvekts-tittelen. Foto: Julio Cortez / TT NYHETSBYRÅN

Fakta Trilogien: September 2014: McGregor vinner på KO etter 1:46 i første runde. Januar 2021: Poirier vinner på KO etter 2:32 i andre runde. Juli 2021: ? Vis mer

McGregor selv er veldig tydelig under fredagens pressekonferanse at han ikke skal gi tapt for amerikaneren igjen.

– Han vant på en feil jeg gjorde. Denne gangen skal han bli båret ut på en båre. Jeg har hatt en bra treningscamp og jeg er klar for å ta han denne gangen, sier iren på sin særegne selvsikre måte.

– Hvordan vil du rangere denne fighten dersom du vinner? Blir McGregor spurt av pressen som har møtt opp i Las Vegas.

– Det blir nydelig. En ny fjær i hatten, svarer McGregor og slenger noen ukvemsord til Poirier før han fortsetter:

– Jeg er veldig fokusert til denne kampen. Jeg skal vise dere tidenes opptreden i UFC’ historie.

Fakta Conor McGregor i UFC: McGregor vs. Marcus Brimage april 2013 – Seier McGregor vs. Max Holloway august 2013 – Seier McGregor vs. Diego Brandao juli 2014 – Seier McGregor vs. Dustin Poirier september 2014 – Seier McGregor vs. Dennis Siver januar 2015 – Seier McGregor vs. Chad Mendes juli 2015 – Seier McGregor vs. Jose Aldo desember 2015 – Seier McGregor vs. Nate Diaz mars 2015 – Tap McGregor vs. Nate Diaz august 2016 – Seier McGregor vs. Eddie Alvarez november 2016 – Seier McGregor vs. Khabib Nurmagomedov oktober 2018 – Tap McGregor vs. Donald Cerone januar 2018 – Seier McGregor vs. Dustin Poirier januar 2021 – Seier McGregor vs. Dustin Poirier juli 2021 – ? Vis mer

Poirier ser rimelig uanfektet ut av McGregor sin «trashtalk», og er langt mer høflig i sin omtale av iren.

– Det er en veldig farlig «fighter» som sitter her. Men jeg ser en mann som jeg har slått før, og som jeg kan slå igjen, sier oddsfavoritten.

– Respekterer du McGregor?

– Ja. Jeg har ikke noe imot noen her. All ære til han for alt han har fått til, svarer Poirier.

Les også McGregor knocket ut i comebacket

McGregor har kun vunnet én kamp siden 2017 – noe en av journalistene konfronterte han med under pressekonferansen. Det fikk iren til å se rødt.

– Jeg skal «slappe» deg din lille dritt. Det er en seier mer enn deg, langet McGregor ut med, samt en rekke langt styggere gloser.

PS! Matchen vises på Viaplay og koster 499 kr.