Tufte om italiensk rival: – Han skrek for å skremme oss

TOKYO (VG) Olaf Tufte (45) anklager Luca Rambaldi (26) for forsøk på å skremme konkurrentene sine under OL-åpningen. Italieneren nekter skyld.

SKUFFET OVER EGEN BÅT: Olaf Tufte mener han selv, og de tre han ror sammen med, må opp flere hakk før søndagens oppsamlingsheat. Her er 45-åringen i Tokyo etter fredagens heat.

Det var idet båtene passerte under en bro at det ble ropt fra den italienske båten natt til fredag, norsk tid. Ekko-effekten var tydelig idet Italia og Polen kjempet i tet – med den norske båten halsende et stykke bak.

– Du må nesten spørre Luca Rambaldi om han hadde det gøy der. Jeg gir fullstendig faen i det, sier Olaf Tufte med et smil etter målgang.

Han deltar i sitt syvende OL i disse dager. Fredagens heat gikk ikke etter planen. Tufte la skylden på seg selv og egen båt for det som skjedde.

Men han bet seg åpenbart merke i det italienske ropet underveis.

Da VG spurte 45-åringen om hva han tenkte om prestasjonen til Polen og Italia, svarte Tufte at de selvsagt ser på tidene som ble satt, og evaluerer det som skjedde:

– Men vi kan ikke bruke fokus på de andre. At Italia skriker til under broen for å forsøke å skremme oss…. Kom igjen ‘a! Jeg sa det før start: Er det noen som hyler så er det han gjøken ved siden av oss. Jeg visste at det kom. Vanligvis kommer det før start, sier Tufte.

– Hvorfor skjer det?

– Han tror at han er kul. At han skremmer folk. Det er noen som tror de er kulere enn hva de er, at de setter ut folk med et skrik, sier Tufte.

– Hva skrek han?

– Det var nok bare et «call» denne gangen, så det var bare morsomt at det var under broen. Jeg smiler bare av det. Han pleier å gjøre det før start: Hyle og skrie litt, for å skremme dem ved siden av seg. Men så stor og stygg er han ikke, smiler nordmannen – som understreker at han hverken hisser seg opp eller har noen grunn til å ta opp saken med sin italienske konkurrent.

VG var i kontakt med Luca Rambaldi gjennom det italienske støtteapparatet fredag. Han avviser å ha ropt noe som helst, og er svært ydmyk i sin omtale av Olaf Tufte:

Rambaldi sier han er beæret over at «den fantastiske Olaf Tufte tenker på ham».

– Men dette skjedde faktisk ikke. Jeg pleier ikke å skrike på start, og jeg skrek ikke under broen i dag. Jeg er ikke like meritert som Olaf Tufte og jeg har en enorm respekt for ham. Jeg ville aldri gjort noe for å destabilisere en konkurrent, sier italieneren til VG.

Han sier at han alltid har hatet slike holdninger.

– I dag ropte vår nummer tre, Andrea Panizza, like etter broen for å få oppmerksomheten til resten av laget, fordi Polen var i ferd med å ta oss. Men det handlet ikke om å forstyrre noen. Vi spiller fair, sier Luca Rambaldi.

Det ble en nedtur i det innledende heatet i OL for den norske dobbeltfireren fredag: Olaf Tuftes båt kom i mål på tiden 5.49,02, noe som kun holdt til fjerdeplass i heatet. Dermed blir søndagens oppsamlingsheat deres siste mulighet til å kapre en finaleplass.

NEKTER: Luca Rambaldi, nummer to fra venstre, peker på nummer tre – Andrea Panizza – som mannen som ropte.

– Vi ror dårlig. Det er betryggende å vite at vi kan jækla mye bedre enn dette. Men det er desto dårligere å levere slik når vi vet hva vi kan, sa Tufte etterpå.

– Vi kan velge om vi vil sette oss ned for å grine eller brette opp ermene på søndag, sier OL-veteranen.

Og:

– Nå får vi se hva som bor i oss: Om vi er aspeløv eller mannfolk.