OL-helten møtt av mor og far: – Ingen har skubbet ham

Pappa Trond hadde med flagg. Mamma Kate en pose med boller, bananer og et eventyr.

Mamma Kate Blummenfelt hadde med en forundringspose med mye godt og fint da OL-vinneren kom til Flesland. Sønnen Kristian viste medaljen.

Som en av svært få har Kristian Blummenfelt førstehånds erfaring: Det følger ikke med en elegant oppbevaringsboks til gullmedaljer i OL. Ikke et glassmonter, ikke engang en liten pose i silke.

Så triatlonmesteren slengte gullmedaljen i sekken med sokkene sine.

– Jeg prøvde å ta litt vare på medaljen ved å ha en sokk rundt den. En skitten sokk, sier Blummenfelt til latter fra velkomstkomiteen i Bergen.

Ned rulletrappen på Flesland var tanken å hente frem beviset, men det rakk han bare ikke. Først etter 20 sekunders graving i sekken dukket det opp.

Gullet.

Medaljen: 556 gram

8,5 centimeter i diameter.

1,2 centimeter tykt på det meste.

En drøy halvkilo tungt.

Og en verdi som ikke kan måles. Det er det harde metallet i harde fakta.

– Det er ekstremt deilig, sier Blummenfelt om å eie noe slikt.

Slik ser det ut, OL-gullet.

Møtt av mor og far

Han takker dem som har gitt ham støtte, hatt tro på ham og hjulpet til.

Ikke minst mamma Kate og pappa Trond, begge var til stede på Flesland.

Far fortalte om en gutt som aldri ble presset på en eneste trening, som alltid har tatt egne valg, som har drevet talentet sitt til det maksimale – alene, men i fellesskap. Med miljøet, med kameratene.

Først i Bergen triatlon club, så i TIF Viking de siste årene.

Pappa Trond Blummenfelt gledet seg til å lage mat til sin sønn.

Her får Kristian Blummenfelt endelig velkomstgaven fra mor.

– Ingen har skubbet ham. Alt har vært frivillig, sier faren.

Han forteller om en gutt som begynte med fotball som så mange andre.

Om svømmetrening i Vestkantsvømmerne der søsteren var med.

Kristian likte å trene fra han var pjokk. Da kamerater kom på døren, var svaret ofte det samme.

– «Nei, han er på trening». Det var trening, og mye trening, som gjaldt fra ganske ung alder, sier Trond Blummenfelt.

Han forteller at foreldrene ofte fikk høre at sønnen trente for mye, kom til å gå lei eller gi seg.

– Han har gjort alt selv, sier faren til Bergens nye gullhelt.

Bananer og boller

Mamma Kate hadde med en pose til sin sønn. Det var bananer og boller, Cola, chips, litt sjokolade og et kort.

– Nå skal det bli godt å få både gutten og gullet hem, sier hun.

Det er en sjeldenhet.

Fra samme by ble Gustav Iden (til v.) nummer åtte og Casper Stornes nummer elleve.

Kristian Blummenfelt hadde ikke vært i Bergen på mange måneder da han landet. Han trener utenlands, konkurrerer utenlands.

Men neste år er målet å arrangere verdenscup i triatlon midt i Bergen sentrum.

Da vil den største profilen være på hjemmebane.

Men først bærer det helt hjem, til mesterens eget rekkehus på Landås.

– Det er visst ingen unntak, sier Blummenfelt smilende om karantenedagene som venter.

Når de er over, håper mor og far på besøk.

– Jeg regner med han kommer og spiser frokost eller kvelds hos meg, sier Kate Blummenfelt.

Mor sto og så på da Blummenfelt rotet frem gullet fra rotet.

Eventyret på posen

Posen hun ga, var pyntet med en grønn frosk. På baksiden var et håndskrevet eventyr hun en gang hørte Alexander Dale Oen fortelle.

Det om frosken som prøvde og prøvde å klatre opp et tre, men alltid falt ned. Men siden frosken var døv, hørte den ikke dem som sa den aldri ville greie det. Sånn er Kristian, mener moren.

Til slutt greide de det, frosken og Bergens første individuelle mester i sommer-OL.

