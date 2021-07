Gullgrossist om Mol og Sørum: – Jeg har ikke sett en eneste kamp der de er blitt stresset

Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum går inn i OL som verdensenere og favoritter.

Anders Mol, fra Strandvik i Bjørnafjorden, er et av Norges største gullhåp i OL i Tokyo. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Vi er egentlig favoritter i hver turnering vi deltar i, og nå er det OL. Nå kjemper vi i større grad for nasjonen, og føler at vi har mange flere øyne på oss, sier Anders Mol til BT på en litt skurrete internettlinje fra Gstaad i Sveits.

Der var de for å spille i firestjernersturneringen på verdenstouren, hvor de røk ut i kvartfinalen. Det var deres siste konkurranse før det braker løst i OL i Tokyo.

24. juli går sandvolleyballturneringen i OL av stabelen, og 7. august spilles finalen. Duoen Mol/Sørum har vært rangert som verdensener i en årrekke, og går inn i OL som favoritter.

– Jeg synes vi takler presset bra. Når vi er på banen, er vi i sonen og utelukker press fra andre, slår Christian Sørum fast.

– Vi drømmer utvilsomt om gull, sier Anders Mol til Bergens Tidende. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– OL er større enn veldig mye annet

Sandvolleyballveteranen Jan Kvalheim, som vant ett VM- og flere EM-gull på 90-tallet, skal kommentere turneringen for Discovery i sommer.

Han tror den norske duoen kommer til å takle de store forventningene godt.

– Jeg tror de kommer til å håndtere favorittstempelet. Jeg har ikke sett en eneste kamp der de er blitt stresset, og de er blitt et lag som mange frykter å bli spille mot, sier Kvalheim.

Han peker på at tidligere tap, som semifinalen i VM mot Tyskland i 2019, har vært preget av tilfeldigheter og uflaks.

– De kunne like godt vunnet den VM-semifinalen. Det var veldig mange tilfeldigheter som gjorde at de tapte den kampen. Lagene de har tapt mot tidligere, har de gjerne slått senere, så jeg er ikke bekymret for det, konstaterer kommentatoren.

Selv om Kvalheim har troen på at Mol og Sørum kommer til å prestere, peker han ut noen faktorer som interessante i forkant av mesterskapet.

– OL er større enn veldig mye annet man konkurrerer i, så jeg er spent på hvordan de kommer til å håndtere at de skal delta i et olympisk mesterskap.

– Turneringsformatet er også annerledes i OL, så jeg er spent på hvordan de løser det. I turneringer er de vant til å spille én eller to kamper hver dag, mens i OL er det én kamp annenhver dag, forklarer 58-åringen, som selv deltok i OL i 1996 og 2000.

Kommentator og tidligere sandvolleyballspiller Jan Kvalheim tror Mol og Sørum kommer til å håndtere favorittstempelet på en god måte. Foto: Alejandro Gutiérrez Mora / FIVB

– Ønsker å ta muligheten

Mol fylte nylig 24 år, mens Sørum fyller 26 i desember. De er dermed det yngste laget som deltar i sandvolleyballturneringen i årets olympiske leker.

Det mener de er med på å gjøre presset mindre.

– Vi vet at vi forhåpentlig har flere OL igjen, og planlegger å være med i både 2024 og 2028. Det kan være med på å ta av presset litt i år, sier Mol og fortsetter:

– Vi spiller fortsatt mot våre egne idoler, og det gjør at vi føler oss som underdogs selv om vi er favoritter. Vi vet at vi har mange gode år foran oss.

Kvalheim mener det er rett måte å se det på.

– Det er helt riktig måte å tenke på. Disse guttene har mange år igjen, og den gode relasjonen dem imellom gjør at de vet at de skal spille sammen lenge.

Mol er likevel tydelig på at han og Sørum ønsker å utnytte muligheten de har foran seg i Tokyo.

– Samtidig vet vi at vi har sjansen til å gjøre det skikkelig bra i år, så da ønsker vi å ta den muligheten, påpeker 24-åringen fra Strandvik.

Jan Kvalheim (til venstre) vant EM-gull, VM-gull og deltok to ganger i OL i løpet av sin sandvolleyballkarriere. I sommer skal han kommentere sandvolleyballturneringen for Discovery. Foto: Mette Bugge, arkiv

– Vi drømmer om gull

Mandag denne uken ble puljene for sandvolleyballturneringen trukket, og Mol/Sørum møter par fra Russland, Spania og Australia.

– Det er en fin pulje. Det er bare sterke lag i OL, så vi må sette standarden med nivået vårt, og det er fine lag å gjøre akkurat det mot, forklarer Sørum.

Kommentator Kvalheim har ståltro på at det kan bli norsk gull i sandvolleyball.

– Alt ligger til rette for at Norge skal ta gull. Det har ikke vært et lag som har dominert sandvolleyball så mye og så lenge som de har gjort.

– Jeg har kjempestor tro på at de kommer til finalen, og da er alt mulig, slår han fast.

Selv om de to nordmennene sier at de «skal ta en kamp om gangen», tør de å anerkjenne at gullmulighetene er til stede.

– Målet er å vinne hver kamp, og dersom vi gjør det, så vinner vi jo gull. Vi har vist at vi kan vinne mot alle lagene som er med, så vi drømmer utvilsomt om gull, konkluderer Anders Mol.