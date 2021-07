Borch smadret konkurrentene i OL-åpningen - klar for kvartfinale

TOKYO/OSLO (VG) Kjetil Borch (31) var første nordmann i aksjon under lekene i Tokyo, og startet med en overlegen seier.

23. juli 2021 01:41 Sist oppdatert 7 minutter siden

forrige







fullskjerm neste I ENSOM MAJESTET: Kjetil Borch vant med nesten 10 sekunder. 1 av 3 Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Dermed er Borch klar for kvartfinale i singlesculler etter et heat der han hadde full kontroll.

31-åringen tok tidlig ledelsen, og distanserte etter hvert konkurrentene. Til slutt passerte han målstreken med tiden 6.54.56. I fine forhold under solen på Sea Forest Waterway i Tokyo var Borch drøye 34 sekunder unna verdensrekorden fra 2017.

OL-studio: Få siste nytt fra lekene her!

1.-3. plass i hvert heat tar seg direkte videre til kvartfinalen 26. juli. Resten må ut i oppsamlingsrunde 24. juli.

Brasils Luca Verthein Ferreira og Ungarns Bendeguz Petervari-Molnar slår følge med Borch fra heat nummer én til kvartfinalen.

Borch vant med hele 9.96 sekunder foran ungarske Petervari-Molnar.

I heat nummer tre viste en Borch-utfordrer, danske Sverri Nielsen, seg også frem. Han gjorde i liket hed med Borch kort prosess med konkurrentene og vant til slutt med tiden 7.02.88, drøye åtte sekunder bak tiden til Borch.

Borch er et av mange, norske gullhåp under lekene i Tokyo. Han har fra før tatt OL-bronse i dobbeltsculler sammen med Olaf Tufte under OL i Rio de Janeiro i 2016.

Fredag klokken 13.00 er det duket for åpningsseremoni i OL og da skal også OL-ilden tennes. Men likevel er lekene godt i gang, og Borch var første nordmann i aksjon i den innledende runden.

Senere natt til fredag skal også Olaf Tufte begynne på sitt syvende og siste OL når han skal ut i dobbeltfirer klokken 04.30.

Saken oppdateres.