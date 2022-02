Norge og tre andre nasjoner fikk hopp disket: – En skandale

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Et renn for historiebøkene med negativt fortegn endte med at fire nasjoner fikk mixed-konkurransen ødelagt av diskvalifiserte hopp.

Silje Opseth og Anna Odine Strøm og Silje Opseth fikk sine andre hopp disket.

7. feb. 2022 13:35 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Anna Odine Strøm og Silje Opseth fikk hoppene sine disket. Det gjorde at drømmen om medalje forsvant.

VG har forsøkt å få tak i juryen i den iskalde hoppbakken, men fått beskjed om at de ikke vil uttale seg.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Nå må vi bare summe oss. Jeg sitter egentlig igjen som et spørsmålstegn. De målte på en helt annen måte og kjørte en ny prosedyre, sier Opseth til VG.

– Hva var annerledes?

– Vi fikk beskjed om å stå på en annen måte enn vi noe gang har gjort før.

VG lykkes imidlertid i å få en uttalelse fra Aga Baczkowska, som er ansvarlig for utstyrssjekken. VG konfronterte henne med Opseths uttalelser.

– Det er ikke et poeng. Vi kan ikke sjekke alt hver eneste gang. Derfor vil kontrollene oppleves forskjellige. Måten dressen måles skal være lik, uansett. Det var ingenting nytt som skjedde i dag, sier Baczkowska.

Hun erkjenner samtidig at det høye antallet diskvalifikasjoner i dag er uheldig for sporten.

– Det var mange hos kvinnene i dag. Dette er selvfølgelig ikke heldig, spesielt ikke i et OL. Men vi må håndheve regelverket - et regelverk de ulike nasjonene kjenner godt. Om dressen ikke passer, ender det i diskvalifikasjon.

Det var et tydelig preget norsk hoppmiljø som møtte pressen.

– Jeg er tom for ord, egentlig. Dette er veldig vondt for utøverne. Jeg har det vondt på vegne av sporten vår. Nå skulle vi introdusere en ny øvelse. Jentene skulle få en ny øvelse i OL, og så ender det sånn. Og hvorfor er det bare jenter som blir disket? spør landslagssjef Clas Brede Bråten.

forrige







fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

– Dette er dessverre en trist dag for hoppsporten, sier han videre til VG.

– Vil dere være ekstra påpasselig fremover?

– Vi er det hele tiden. Vi må finne ut hva som skjer her, på et langt høyere nivå enn innad i laget vårt, sier Bråten.

Landslagstrener Alexander Stöckl mener det er utrolig at alle diskvalifikasjonene skjer på kvinnesiden.

– Dette er en rar dag for sporten vår. Det er uforståelig at det blir så mange diskvalifikasjoner på damesiden. Det må åpenbart ha skjedd en endring fra forrige damekonkurranse. Det er tragisk at det skjer under et OL. Det er slik vi må få beskjed om, sier Stöckl til VG.

Stöckl forteller at Marius Lindvik også var inne til kontroll, men fikk grønt lys av kontrollørene.

Det hele startet med Japan hvor Sara Takanashi var den uheldige og forlot stadion gråtende. Grunnen skal ha vært trøbbel med dressen.

Det samme skjedde med Østerrike og Daniela Iraschko-Stolz. Like før omgangen var over, kom beskjeden om at Tyskland også er disket.

Deretter fikk Norge som nevnt to hopp disket.

– Akkurat nå er det utrolig kjipt. Jeg synes først og fremst synd på laget. Jeg har ikke opplevd noe som dette. Det er synd, men vi må bare rette oss inn etter det, sier Anna Odine Strøm, som ikke vil dele hvorfor hun ble disket.

– Vi fikk ingen indikasjoner på forhånd.

Les også Slik kunne Granerud diskes: – Syke detaljer

Dermed var Japan langt bak på resultatlisten og Takanashi forlot stadion gråtende.

Det samme skjedde med Østerrike og Daniela Iraschko-Stolz i samme runde. Like før omgangen var over, kom beskjeden om at Tyskland også er disket.

– Dette er ikke vanlig i det hele tatt – i hvert fall ikke med så mange av de antatt beste. Til syvende og sist er det en person som står og tar sine subjektive vurderinger, sa Johan Remen Evensen til VG etter førsteomgang, før Norge også led samme skjebne.

Maren Lundby observerte førsteomgangen hjemmefra. Hun synes det hele virket dramatisk, men sier hun bare kan spekulere i hva som er grunnen.

– Det er veldig overraskende og jeg begynner å tenke hva det kan være, om de har funnet på noe som er nytt. Kanskje noen har funnet en smart løsning som viser seg å ikke være innafor regelverket. Det er jo litt typisk at det skjer på det viktigste rennet. Det må nok være at de har prøvd å finne på noe nytt, men det er jo bare spekulasjoner, sa Lundby til VG.

Også dette før Norge var ute av konkurransen.

– Det er en parodi, men jeg ler ikke. Dette er skandaløst. Dette skjer med de fire største hoppnasjonene, som alle driver veldig profesjonelt, sier Horst Hüttel, sjef for nordiske grener i DSV til VG.

Slovenia vant foran Den Russiske Olympiske Komité. Canada tok bronse. Norge ble til slutt nummer åtte.

DISKET: Daniela Iraschko-Stolz hadde i likhet med flere andre trøbbel med hoppdressen.

Tidligere verdensrekordholderen Remen Evensen har full forståelse for at dette virker veldig merkelig sett fra utsiden.

– Det virker sykt, men reglene er ganske klare. Blir man disket så er det sannsynligvis noe feil med dressen. På en måte er det bra at systemet fungerer. Det er en del av gamet. Er du ikke i nærheten av den grensen så har man heller ikke noe i en konkurranse å gjøre, sier Remen Evensen videre.

Det store spørsmålet etter førsteomgang var om det vil komme ytterlige diskvalifikasjoner.

– Dette overrasker meg. Det er selvfølgelig veldig kjedelig for dem. Jeg håper at vi har kontroll på ting, sier Silje Opseth til NRK.

Men slik ble det altså.

Saken oppdateres!