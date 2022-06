Det unike grepet som gjorde Nadal størst

PARIS/OSLO (VG) Rafael Nadal (36) har blitt verdens mestvinnende tennisspiller med feil hånd.

21 TRIUMFER I GRAND SLAM: Fra øverst venstre til nederst høyre: French Open 2005, French Open 2006, French Open 2007, French Open 2008, Wimbledon 2008, Australia 2009, French Open 2010, Wimbledon 2010, US Open 2010, French Open 2011, French Open 2012, French Open 2013, US Open 2013, French Open 2014, French Open 2017, US Open 2017, French Open 2018, French Open 2019, US Open 2019, French Open 2020 og Australian Open 2022.

Når han skriver autografer, bruker Nadal høyrehånden. Men på tennisbanen er han kjent for sin fryktede venstrearm.

Fra naturens side er han høyrehendt. Det blir ofte sagt at hans onkel og trener gjennom mange år, Toni, tvang lille Rafa til å bytte å bli venstrehendt. Ifølge onkelen er det ikke så enkelt.

– Nei, det er ikke sannheten. I starten spilte han med to hender. Jeg hadde inntrykk av at han var sterkere på venstre side enn på høyre side. Så jeg trodde at han var venstrehendt, har onkel Toni forklart til Tennis Magazine, gjengitt av Tennis365.

– Jeg rådet ham rett og slett til å bruke sin sterkeste hånd.

BRUKER VENSTREHÅNDEN: Rafael Nadal er kjent for å være en særdeles muskuløs tennisspiller. Her under semifinalen mot Alexander Zverev.

– Da han var ti år rådet jeg ham til å slutte å spille forehand med to hender, fordi ingen toppspillere hadde tohånds forehand, og jeg kunne ikke forestille meg at nevøen min var den første.

Nadal trente inne på Roland Garros-anlegget lørdag ettermiddag i solsteken i Paris. Rundt tusen mennesker fylte tribunene og så på. Det kunne vært mange flere. Folk sto i kø for å se gruskongen. Publikum klappet begeistret da han leverte fine baller.

Onkelen er ikke enig med dem som mener at det er en fordel i å være venstrehendt som tennisspiller.

– Bare se på verdens beste spillere – det er ikke mange venstrehendte der.

Rafael Nadal kom flagrende inn i TV-ruten med hvite piratbukser og topper uten ermer tidlig på 2000-tallet. Nå er han blitt 36 år og spiller for sin 22. Grand Slam-tittel mot Norges håp – Casper Ruud (23).

Aldri tapt Paris-finale

Nadal har vunnet 21 av 29 Grand Slam-finaler – 72,4 prosent. Djokovic og Roger Federer har begge vunnet 20 av 31 – 64,5 prosent.

Nadal spiller sin 14. French Open-finale søndag. Han har aldri tapt finalen på grusen i Paris.

Nadal har tapt bare tre kamper på Roland Garros totalt – og altså ingen av dem i finalen: 4. runde mot Robin Söderling i 2009 og mot Novak Djokovic både i 2015 (kvartfinale) og 2021 (semifinale).

Nadal har vunnet i alt 21 Grand Slam-turneringer. 13 av dem har kommet i French Open.

Han har allerede én seier mer enn duoen Roger Federer og Novak Djokovic – som står med 20 Grand Slam-trumfer totalt.

Nadal spiller sin 30. Grand Slam-finale søndag, noe som betyr at nesten halvparten av hans Grand Slam-finaler har vært på grusen i Paris.

Bakgrunnen er at Nadal vokste opp med Mallorcas grusbaner.

Nadal blir den eldste vinner av French Open noen gang om han skulle slå Ruud.

Etter nærmere 20 år i tennistoppen er Nadal fortsatt høflig på pressekonferansene. Han tar seg ganske god tid når han svarer og ser rett på dem han prater med. 36-åringen snakker engelsk med en veldig tydelig spansk aksent. Han er sommerbrun og går rundt med caps når han ikke spiller tennis.

Det er faktisk 17 år siden første gang Rafael Nadal vant French Open – noe som også var hans første Grand Slam-triumf. To dager etter fylte 19 år vant han finalen mot argentinske Mariano Puerta.

Siden har han fortsatt.

– Det en helt ekstrem statistikk som jeg personlig aldri tror vil bli slått. Om jeg skulle slå den, måtte jeg vinne hvert år til jeg er 36 år. Det er litt uvirkelig å tenke slik. Det er helt ekstremt, sa Casper Ruud på pressekonferansen etter at det ble klart at han skal møte Nadal i finalen.

Nadal er selvfølgelig en gigant i Paris. Velfortjent etter 13 triumfer. Flere drosjesjåfører i den franske hovedstaden har spurt VG om vi har sett selveste Nadal, når de ser akkrediteringen til French Open som henger rundt halsen. Sportstøykolleksjonen hans er til salgs inne i gigabutikken til Roland Garros inne på anlegget.

Fakta Nadal i French Open 2005: Seier (slo Mariano Puerta i finalen). 2006: Seier (slo Roger Federer i finalen). 2007: Seier (slo Roger Federer i finalen). 2008: Seier (slo Roger Federer i finalen). 2009: Slått ut i fjerde runde av Robin Söderling. 2010: Seier (slo Robin Söderling i finalen). 2011: Seier (slo Roger Federer i finalen). 2012: Seier (slo Novak Djokovic i finalen). 2013: Seier (slo David Ferrer i finalen). 2014: Seier (slo Novak Djokovic i finalen). 2015: Slått ut i kvartfinalen av Novak Djokovic. 2016: Trakk seg med skade før tredje runde. 2017: Seier (slo Stan Wawrinka i finalen). 2018: Seier (slo Dominic Thiem i finalen). 2019: Seier (slo Dominic Thiem i finalen). 2020: Seier (slo Novak Djokovic i finalen). 2021: Slått ut i semifinalen av Novak Djokovic. Vis mer

Ikke bekymret

Trener Carlos Moya avviser at alle skadene og den fysiske tilstanden kan bli et problem for Nadal i finalen mot Casper Ruud.

– Det er Roland Garros, og han er Rafa Nadal, sier Moya ifølge AFP – og peker på at det er to ting som hører sammen.

Nadal kommer til å ha enormt mange tilhengere på tribunen under finalen. Hver gang han har entret banen for en ny kamp har det vært et helt vilt lydnivå på velkomstbrølet og heiing underveis. Han har Paris i ryggen søndag.

– Jeg hadde vært mer bekymret om det hadde vært et raskt underlag. Men på grus ikke så mye, for historisk har han alltid kommet seg bra fra kamper her, sier Moya etter at Nadal har brukt 11 timer på sine tre siste kamper mot Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic og Alexander Zverev (som måtte gi seg med skade).

– Jeg synes han klarer å komme seg godt – til tross for alderen, mener treneren.