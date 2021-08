Branns nysignering om situasjonen: – Kan ikke bli så mye verre

Brann ligger på sisteplass. Det påvirket ikke Pallesens retur til klubben, sier han selv.

Fredrik Pallesen Knudsen trente torsdag formiddag og er aktuell for spill mot Sandefjord søndag kveld.

12. aug. 2021 18:01 Sist oppdatert nå nettopp

– Det kan ikke bli så veldig mye verre enn hva det er akkurat nå. Jeg forstår ikke helt hvordan Brann ligger på sisteplass, sier Fredrik Pallesen Knudsen til Bergens Tidende om klubbens tabellsituasjon.

Han tror selvtilliten i laget har fått seg en knekk etter mange svake resultater i Eliteserien denne sesongen.

– Det er nok en gjeng som har vært litt skadeskutt fra perioden som har vært, men vi må bare støtte hverandre og kjøre på, sier midtstopperen.

Men det at laget ligger på sisteplass, påvirket ikke Pallesens beslutning om å returnere til Stadion.

– Jeg har fått med meg at laget har slitt, men det var ikke et tema i det hele tatt. Dette er en situasjon som trigger meg, forklarer 25-åringen.

– Etter festingen mandag kveld og natt til tirsdag; frykter du at kulturen i spillergruppen er uprofesjonell?

– Nei, absolutt ikke. Det er det ikke vits å sette spørsmålstegn ved engang, svarer Pallesen.

Allerede på sin første treningsøkt tilbake i Brann, tok Fredrik Pallesen Knudsen (t.h) plass og brukte stemmebåndet hyppig. Her i passiar med Kristoffer Barmen.

– Nå er jeg virkelig «heme»

Midtstopperen spilte for Brann frem til 2017. Etter fire år i Haugesund, er han nå tilbake i den røde trøyen. Pallesen kunne fortelle at det var spesielt å komme kjørende til Stadion onsdag kveld.

– Hver gang jeg har kommet kjørende fra Haugesund til Bergen, har jeg fått følelsen av å komme «hem». Og nå er jeg virkelig «heme». Det er helt fantastisk, sier 25-åringen fra Møhlenpris, og fortsetter:

– Da Brann var interesserte i å hente meg igjen, var det ikke et spørsmål. Det var bare å pakke sakene og komme meg av gårde.

Midtstopperen var på utlån fra Brann til Åsane i 2016, og i forkant av 2017-sesongen fikk han beskjed fra Lars Arne Nilsen om at han var tiltenkt nok et utlån. Det endte med at han forlot klubben.

– Da måtte jeg tenke på meg selv, men jeg fikk det jeg trengte i Haugesund, og jeg er klar for å bidra med rutine, erfaring, entusiasme og kvalitet inn i laget, sier han.

Pallesen fikk i sin tid Brann-debuten i 0–3-tapet for Mjøndalen, som resulterte i nedrykk for Rikard Norlings mannskap i november 2014. Nå håper bergenseren å unngå nedrykk nummer to.

– Vi skal holde oss. Jeg er klar for å slå fra meg, så får vi bare se hvordan det går, sier 25-åringen.

– Vi skal vi gjøre noen vurderinger inn mot søndag. Han (Pallesen) ser klar ut rent fysisk, sier Brann-trener Eirik Horneland.

– Fornuftig timing

Eirik Horneland, som er Branns hovedtrener ut året, jobbet med Pallesen i Haugesund. Han er tydelig på at det var viktig å få inn en midtstopper etter at Vegard Forren forlot klubben.

– Det var fornuftig timing nå. Vi har manglet klare forsvarsspillere, og han blir et veldig fint supplement til troppen vår etter at Vegard forsvant, sier Horneland.

Bård Finne og Sivert Heltne Nilsen, som begge nylig signerte for Brann, har blitt signert på kontrakter som varer til sommeren 2025.

Pallesens kontrakt varer til sammenlikning ut 2022. Branns sportssjef er tydelig på hvorfor bergenseren ikke har fått en kontrakt som strekker seg lenger.

– Det er fordi «Palle» har hatt litt skadeproblemer i tidligere sesonger. Men vi har testet ham grundig, så det skal ikke være noen problemer, sier sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen.

Pallesen var en viktig brikke i Haugesund i 2017- og 2018-sesongen. De siste sesongene har det ikke blitt like mye spilletid på bergenseren.

– Jeg har lyst til å komme i gang igjen med min karriere her i Brann, og jeg tror at jeg og Brann passer bra i lag, konkluderer Fredrik Pallesen Knudsen.