Ble slått ut av korona og hjernerystelse – nå er skistjernen friskmeldt

Landslagstrener Stig Rune Kveens største stjerne er klar for å konkurrere igjen.

Heidi Weng har trøblet i måneder etter at hun falt på isen. Årets to første samlinger har derfor gått uten henne.

25. juli 2022 15:40 Sist oppdatert nå nettopp

MERÅKER: – Det går stadig bedre og nå er planen at hun skal konkurrere under Blink-festivalen. Hun er så å si i normal trening og klar for å konkurrere igjen.

Det sier landslagstrener Stig Rune Kveen til Adresseavisen.