Ruud slo «marerittmotstanderen»: – Mye mer selvtillit i spillet hans nå

(Casper Ruud – Botic van de Zandschulp, 6–7, 6–2, 6–4) Casper Ruud (23) slo tilbake etter en skuffende åpning på grussesongen og vant over Botic van de Zandschulp for første gang i den andre runden av Masters 1000-turneringen i Roma.

TOMMEL OPP: Casper Ruud slo tilbake etter både en skuffende åpning på grussesongen og tøffe møter med Botic van de Zandschulp.

10. mai 2022 23:15 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Botic van de Zandschulp har langt i fra vært en drømmemotstander for Ruud. Han har tapt begge sine oppgjør mot nederlenderen, som er rangert som nummer 32 i verden, sist i kvartfinalen i München.

Men endelig skulle nordmannen få sin revansje.

– Casper Ruud klarer endelig å slå van de Zandschulp. Endelig kan vi vel si, at vi ser Casper som den grusspilleren han er, sa Discovery-kommentator Svein Espen Lindås Olsen.

– Det er en god følelse å slå en spiller man ikke har slått før. Det gir en god revansjefølelse, og det så jo litt mørkt ut etter førstesettet, sier Ruud til Discovery etter kampen.

for det startet ikke på best tenkelig vis i masters 1000-turneringen i Roma, da han ble brutt i sitt første serve-game. Han hentet seg likevel inn igjen, og fikk faktisk en set-ball på 6–5, men van de Zandschulp holdt unna og sørget for at settet gikk til tie break.

Der tapte nordmannen 4–7.

VÅPEN: Botic van de Zandschulp sin forehand bød tidvis på problemer for Casper Ruud.

Det andre settet blir langt mer komfortabelt for Ruud. Han får presset nederlenderen dypere i banen og har full kontroll med settsifrene 6–2.

– Jeg stiller meg litt nærmere grunnlinjen rett og slett, og prøver å returnere hans server litt mer aggressivt. Det ga avkastning, sier Ruud.

– Han leverer et utrolig godt sett synes jeg. Tennis er en rar idrett, det handler ikke om å starte best, men om å avslutte best, sa Lindås Olsen.

– Spiller leken tennis

Og avslutte godt var akkurat det Ruud gjorde, for mens han viste stadig mer oppløftende spill begynte van de Zandschulp å bli stadig mer frustrert i det avgjørende settet. Ruud fikk et tidlig servebrudd og gikk opp til 2–1 i game.

– Jeg synes nederlenderen ser mye mer sliten ut nå, sa Lindås Olsen.

Ruud sitt favorittunderlag er grus, og forventningene inn mot grus-sesongen var store etter at han leverte flott spill på hard courten. Det siste han gjorde før han skulle over på grusen var å ta seg til finalen i Miami Open, hvor han tapte mot stjerneskuddet Carlos Alcaraz.

Men på grusen har det gått mye dårligere enn mange hadde trodd. I alle de fire turneringene før Roma har han blitt slått ut tidligere enn hva som ble spådd. Flere har derfor spådd at nordmannen som ligger på 10. plass på verdensrankingen har fått seg en selvtillitsknekk.

Mot nederlenderen viste Ruud derimot at han fortsatt er å regne med.

– Spiller leken tennis, mye mer selvtillit i spillet hans nå, sa Lindås Olsen.

– Spiller ganske rå tennis nå. Dominerer mer og mer. Det er godt å se, sa Lindås Olsen etter at Ruud fortsatte å vise storspill.

Han vinner det siste settet 6–4, og i neste runde møter han enten David Goffin eller Jenson Brooksby.

– Jeg avslutter matchen på en bra måte, og det gir selvtillit selvfølgelig, sier Ruud.