RBK-talent lånes ut til svensk klubb

Mikkel Konradsen Ceïde (20) går på lån til Sverige.

Mikkel Konradsen Ceïde under RBKs treningsleir på Gran Canaria.

55 minutter siden

RBK melder på egne nettsider at midtstopperen lånes ut til klubben Utsiktens BK, som spiller på nivå to i Sverige.

- Mikkel er i fin utvikling, men for å fortsette å utvikle seg må han begynne å spille 90-minuttere på et høyt nivå. Og det er det større sjanse for hvis han går på lån denne sesongen, sier sportslig leder Micke Dorsin.

Den svenske klubben rykket opp fra nivå tre i Sverige forrige sesong. De bekrefter selv overgangen mandag kveld.

– Vi tror at Utsiktens måte å spille på gjør at dette er rett miljø for den unge midtstopperen for å ta det siste steget, før han kan ta en fat plass i Rosenborg. Vi regner med at han gjør Utsiktens tropp sterkere umiddelbart, skriver klubben på egne nettsider.

Ceïde var i fjor på lån til Ranheim. Tvillingbror Emil gikk tidligere i vinter til italienske Sassuolo fra RBK.