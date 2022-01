Slik spilles håndball-EM: Norge vil tilbake i medaljekampen

Fjoråret endte i kvartfinalen. Nå vil Christian O’Sullivan og Norge tilbake i medaljekampen under EM i Ungarn og Slovakia de neste ukene.

GOD I OL: Christian O’Sullivan var god for Norge i Tokyo, men kunne ikke forhindre et klart tap for Danmark i kvartfinalen.

Håndballgutta tok for to år siden sin første EM-medalje etter en knusende seier over Slovenia i bronsefinalen. Semifinalen påførte så vidt Sander Sagosen & co. turneringens eneste tap – 28–29 for Kroatia etter fire ekstraomganger og kjempedrama.

Fjoråret ble ikke like bra for Christian Berges mannskap. De forsvant ut av både VM og OL etter skuffende prestasjoner i kvartfinalen.

– Først og fremst er målsettingen at vi skal spille god håndball. Vi skal prestere godt. Det er det store fokuset vårt. Hvis vi gjør det så har det noen bra konsekvenser, sier landslagssjefen til VG foran EM-åpningen torsdag. Lørdagens generalprøve ga braktap for EM-favoritt Danmark.

Norge innleder et nytt mesterskap i Kosice. Der venter vertsnasjonen Slovakia i sin første sluttspillkamp på 10 år i åpningskampen i Steel Arena. EM-kampene kan ses på TV3 og Viaplay.

Norge i gruppespillet

Torsdag 13.1: Norge – Slovakia (kl. 20.30)

Lørdag 15.1: Norge – Russland (kl. 20.30)

Mandag 17.1: Litauen – Norge (kl. 20.30)

– Gruppespillet ser veldig bra ut. En god trekning for Norge, mener Gøran Johannessen. Norges mangeårige bakspiller mistet OL og spiller heller ikke EM etter operasjon i begge lysker rett før jul.

To nasjoner går videre til hovedrunden. Johannessen har stor tro på at laget skal komme seg videre til hovedrunden med full pott – to poeng.

– Det er litt ekle motstandere for vi har ikke møtt dem så ofte, sier Christian Berge.

Slovakia satset på tøff motstand gjennom EM-forberedelsen i fjor. Det ga syv strake tap mot Spania, Ungarn, Kroatia og Serbia med til dels store sifre. Norge har ikke møtt slovakene på 10 år, men slo dem 34–27 i 2012.

Fakta EM-puljene Gruppe A: Danmark, Montenegro, Nord-Makedonia og Slovenia. Gruppe B: Island, Nederland, Portugal og Ungarn. Gruppe C: Frankrike, Kroatia, Serbia og Ukraina. Gruppe D: Hviterussland, Polen, Tyskland og Østerrike. Gruppe E: Bosnia-Hercegovina, Spania, Sverige og Tsjekkia. Gruppe F: Litauen, Norge, Russland og Slovakia. Vis mer

Russland har vært nede i en bølgedal. Fjorårets VM ga russerne en skuffende 14. plass og ikke mye tyder på at den gamle stornasjonen har kommet seg opp på et mye høyere nivå. To privatkamper mot Hviterussland i november ga begge klare tap. Norge har ikke møtte russerne siden de ble slått 28–24 på vei mot VM-sølvet i 2017.

Litauen spiller sitt første EM-sluttspill på 24 år. De kvalifiserte seg som en av de fire beste nasjonene på 3. plass i EM-kvalifiseringen – mye takket være en overraskende 29–27-seier over Island hjemme i Vilnius. Christian Berges Norge tapte en EM-kvalifiseringskamp for litauerne for seks år siden, men slo tilbake med 30–20-seier i den foreløpig siste kampen mot Litauen året etter.

FOR SYVENDE GANG: Christian Berge leder Norge i mesterskap for syvende gang. For første gang har han med seg Jonas Wille (til høyre) som assistent.

Alt annet enn avansement fra Gruppe F til hovedrunden vil være en norsk fiasko.

Der venter langt tøffere motstand. Etter alt å dømme Spania og Sverige fra gruppe E. Gruppe D er langt mer åpen, men Tyskland og Polen er knepne favoritter til å gå videre til hovedrunden foran Hviterussland og Østerrike.

Kampene i hovedrunden

Onsdag 20. januar.

Fredag 22. januar.

Søndag 24. januar.

Tirsdag 26. januar.

Samtlige fire kamper spilles i Ondrej Nepeala Arena i Bratislava. Kamptidspunktene er ikke bestemt. To av de seks nasjonene går til semifinalen mens lag nummer tre i hovedrunden spiller om 5.-plassen i EM. For Norge kommer alt til å handle om å komme til kampene om medaljene.

– Nøkkelen ligger i å komme på et nivå hvor man kan slå – la oss si Spania og Sverige. To veldig gode håndballag, mener Gøran Johannessen.

Sander Sagosen droppet å se EM-finalen for to år siden.

Med Glenn Solberg som landslagssjef tok Sverige VM-sølv for ett år siden før de ble nummer fem i OL. Nå blir svenskene sett på som en medaljefavorittene i EM. Det er også Spania som kommer fra bronse i både VM og OL i 2021. Norge har ikke slått spanjolene på 24 år og 18 kamper, mens svenskene ble banket på bortebane i EM for to år siden. Men Sverige har fått et klart løft etter at Glenn Solberg kom inn.

Men også Tyskland slo Norge klart – 28–23 – i Tokyo-OL sist sommer.

– Tyskerne har egentlig et veldig godt lag, men de har for mange forfall og mange som ikke har lyst til å spille mesterskap. De er i min verden et dårligere lag enn Norge. Vi bør slå både Tyskland og eventuelt Polen. Så kommer det av på om vi tar enten Spania eller Sverige, tror Gøran Johannessen som de siste fire årene har spilt for tyske Flensburg.

Semifinalene

Fredag 28. januar (kl. 18.00 og 20.30)

Her møter de to beste fra Norges hovedrunde de to beste fra motsatt side av tablået. Fjorårets OL-vinner Frankrike og VM-vinner Danmark peker seg klart ut som favoritter, men her kan hjemmelaget Ungarn komme til å blande seg inn sammen med EM-firer Slovenia.

Begge semifinalen spilles i Budapest Arena i Ungarn. Der spilles også kampen om 5.-plassen (kl. 15.30) samme dag.

Finalene

Bronsefinale søndag 30. januar (kl. 15.30)

EM-finale søndag 30. januar (kl. 18.00)

Begge kampene spilles i nybygde Budapest Arena. Den har en tilskuerkapasitet på over 20.000 og skal også benyttes i avslutningen av kvinnenes Champions League senere denne sesongen.