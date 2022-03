Mens Lindvik jublet, sto en tysk hoppstjerne med RBK-jakke på trenertribunen

Sjekk nederst til høyre på bildet. Der står tidligere storhopper Andreas Bauer og følger VM i skiflyging fra trenertribunen.

Sjekke nederst til høyre: Andreas Bauer bærer sin RBK-logo med stolthet i Vikersund.

34 minutter siden

Derfra så Bauer hjemmehåpet Marius Lindvik fly ned til VM-gull. Ikledt en jakke som fikk trønderske hoppentusiaster til å sperre opp øynene.

For hvorfor i all verden går en tysk tidligere storhopper rundt i klubbemblemet til RBK?

Til Nord-Trøndelag

– Kan du ringe igjen om en halvtime? Vi har jurymøte. Men ja, jeg skal fortelle historien, ler Bauer, når Adresseavisen ringer etter at mester Lindvik har «bunnet» monsterbakken lørdag kveld.

Vi skal ta Bauer på ordet.

Men først må vi en tur til Nord-Trøndelag. Til Levanger.

Hjemme i godstolen sitter nemlig Hroar Stjernen og følger rennet på TV.

Han er både tidligere hopper og leder i RBK, og kjempet mye mot nettopp Bauer 1980-tallet.

Stjernen vet nøyaktig hva det handler om, når SMS-en tikker inn om han kan sende Adresseavisen nummeret til tyskeren.

– Det var æ som kjøpt jakka, sier nemlig Stjernen kjapt - før vi i det hele tatt har fortalt ham hva saken gjelder.

Før han legger til: - Både han og sønnen er store RBK-fans!

Vant: Marius Lindvik ble verdensmester lørdag kveld.

Kone fra Vikersund

Og det tar oss tilbake til sakens kjerne.

Andreas Bauer var nemlig skihopperen som først representerte Vest-Tyskland, så Tyskland, både på 80- og 90-tallet.

Han fikk syv plasseringer på pallen gjennom en innholdsrik karriere, og ble etterpå trener både for det tyske herre- og kvinnelaget.

I dag er 58-åringen pensjonert og bor i hoppbyen Oberstdorf. Men han har en liten stilling som teknisk delegat under store renn renn. Som i Vikersund denne helgen.

– Det var mye vind i dag. Litt uforutsigbart for oss som styrte rennet, innleder Bauer, når han ringer opp igjen etter jurymøtet.

Så kommer Bauer til saken. For det er langt fra tilfeldig at han hadde på seg RBK-jakka akkurat i dag.

– Og det er særlig to grunner til det, innleder han, som for øvrig holder med Bayern München i hjemlandet.

– Kona mi, Irene, er fra Vikersund. Så da Rosenborg spilte mot Dortmund på Westfalen stadion i 1999, skaffet jeg meg billetter. RBK vant 3–0, og jeg ble fascinert. Siden har jeg fulgt med tett, smiler Bauer.

Stort talent

Så har det seg også slik at Bauer junior er et stort fotballtalent.

Og har du ikke hørt om ham, må du lese videre i denne artikkelen.

For selv om de ikke har bodd i Norge, har Mathias Bauer dobbelt statsborgerskap.

18-åringen spiller i dag for Augsburgs rekruttlag, og er så god at han har flere kamper for norske, aldersbestemte landslag. Så sent som i februar spilte Mathias for G19-landslaget.

Og Bauer junior er, som pappa, ihuga RBK-supporter.

For noen år siden var duoen også på plass på Lerkendal da RBK møtte Celtic i Europa, og de sjekker ivrig RBKs resultater gjennom en sesong.

Spille for RBK?

Og det kommer mer.

For når Adresseavisen snakker med Bauer senior er han også bittelitt på tilbudssida:

– Mathias har ett år igjen av avtalen med Augsburg. Hvem vet? Kanskje en dag han spiller for Rosenborg. Det hadde vært moro, sier pappa Bauer.