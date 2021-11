Hovland etter karrierens største seier: – Veldig spesielt

Mens de to første seirene på PGA-touren kom etter nervepirrende dramaer, hadde Viktor Hovland (24) full kontroll da han tok sin tredje seier.

TROFEET: Viktor Hovland tok sin andre strake seier i Mayakoba.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

På det meste hadde Hovland hele seks slag ned til konkurrentene, og til slutt vant nordmannen World Wide Technology Championship at Mayakoba fire slag foran meksikanske Carlos Ortiz.

Seieren står i sterk kontrast til seirene i samme turnering i fjor og i Puerto Rico Open, hvor han gjorde birdie på siste hull for å vinne. Sommerens seier på Europatouren i BMW International Open ble også sikret mot slutten, til slutt to slags margin.

– Det er litt mer spesielt å senke en putt for å vinne, men det vet du ikke der og da. Jeg tar heller en fire slags ledelse på det siste hullet og cruiser inn til en seier. Jeg har ikke noe imot det, sier en smilende Hovland til VG på pressekonferansen etter turneringen.

Les også Hovlands største forskjell: – Mer selvsikker nå

Seieren er også Hovlands største i karrieren målt i rankingpoeng, som gir en indikasjon på hvor sterkt startfeltet er. Syv av spillerne topp 20 på verdensrankingen var med i turneringen i Mexico, inkludert de tidligere verdensenerne Justin Thomas og Brooks Koepka.

Seieren sender Hovland opp til en tiendeplass på verdensrankingen, en tangert av nordmannens beste plassering.

– Det er vanskelig å vinne, uansett hvor man spiller. Dette er den første som jeg har vunnet med litt større margin. Å gjøre det på en golfbane som skaper mange birdies, da er det vanskeligere å separere seg selv fra feltet. Det å gjøre det her, på denne banen hvor jeg har vunnet tidligere, det er veldig spesielt, sier Hovland, som satte turneringsrekord med scoren 23 slag under par.

Fakta Hovlands seirer målt i rankingpoeng 1. World Wide Technology Championship at Mayakoba - november 2021 - 52 rankingpoeng

2. Mayakoba Golf Classic - desember 2020 - 46 rankingpoeng

3. Puerto Rico Open - februar 2020 - 24 rankingpoeng

4. BMW International Open - juni 2021 - 24 rankingpoeng I golfsporten får man i de største turneringene 100 poeng på verdensrankingen for seier, mens man for de minste turneringene på PGA-touren og Europatouren får 24 poeng. Det er styrken på startfeltet, altså hvor mange av verdens beste spillere som deltar, som avgjør akkurat hvor mange poeng vinneren får. Vis mer

– Det du viser denne uken, hvor bra er det nivået hvis du tar det til turneringer som er enda større?

– Det er vanskelig å spekulere i. Det er vanskelig å slå de gutta som ikke spiller, men jeg tror jeg hadde vært veldig vanskelig å slå denne uken. Det er selvfølgelig alltid noen som kan spille bedre. Jeg hadde likevel noen feil der ute, hvor jeg kunne gjort det bedre, men det er ikke mange turneringer hvor jeg har slått bra, puttet bra og chippet bra. At det kommer på samme uke, det er noe man må utnytte, sier Hovland.

Oppladningen til turneringen ble av det spesielle slaget for Hovland, etter at driveren hans knakk da han lånte den ut til Danny Lee på trening onsdag. Dermed måtte han selv låne en driver fra James Hahn, noe som tilsynelatende fungerte veldig bra.

At han etter den første dagen lå seks slag bak hans tidligere studiekamerat fra Oklahoma State University, Matthew Wolff, var heller ikke noe han lot seg stresse av. Gradvis jobbet han seg oppover resultatlisten, og etter den tredje runden hadde han en ledelse på to slag ned til nærmeste konkurrent.

– Jeg vil si at den beste lærdommen er erfaringen jeg har fått denne uken. At jeg hadde en to slags ledelse før den siste dagen, fikk sove på det, og håndtere det i dag (søndag), uten mitt beste spill. Det synes jeg er veldig kult. Det vil gi meg mye erfaring til neste gang jeg er i en slik situasjon, bare å vite at jeg kan håndtere det, sier Hovland til Eurosport på pressekonferansen.

PS! PGA-touren kan du følge på GOLF TV og Discovery+.