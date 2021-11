Verstappen økte VM-ledelsen - Hamilton sjanseløs i Mexico

Max Verstappen (24) økte forspranget til Lewis Hamilton (36) i kampen om VM-gullet da han søndag kveld cruiset inn til seier i Mexico Grand Prix, der norske Kygo veivet med målflagget.

7. nov. 2021

SEIER: Max Verstappen var overlegen i Mexico Grand Prix og vant foran Lewis Hamilton.

– En maktdemonstrasjon av Verstappen, fastslår Atle Gulbrandsen på Viaplay-sendingen.

– En utrolig fart i bilen, sier Verstappen på internradioen til Red Bull-teamet etter målpassering.

– Gratulerer til Max. Den bilen var best i helgen, sier Lewis Hamilton i arenaintervjuet.

Max Verstappen har nå 312,5 poeng mot Hamiltons 293,5 - 19 poengs margin. Fire VM-runder gjenstår i 2021.

Det var en vanvittig start der Max Verstappen og Red Bull viste klasse:

Mercedes-førerne Valtteri Bottas og Lewis Hamilton sto i første startrekke - med Verstappen som tredje best fra kvalifiseringen. Men nederlenderen kastet seg på imponerende vis inn foran de to Mercedes’ene og tok føringen inn i første sving.

– Det handlet om å bremse så sent som mulig, sier Verstappen.

Bottas ble påkjørt av Daniel Ricciardo, snurret - og var dermed ute av tetkampen.

Verstappen lå betryggende i ledelsen og økte stadig forspranget til Hamilton - som ble jaget av Verstappens teamkollega Sergio Pérez. Men meksikaneren var aldri så nær at han hadde muligheten til å kjøre forbi.

– Disse karene er åpenbart for raske for oss, fastslo Lewis Hamilton på internradioen til Mercedes-teamet. Og mente altså at Red Bull-bilene gikk fortere.

Hamilton var først av tetkanonene til dekkbytte. Da var det kjørt 30 runder. Derimot valgte Red Bull å holde Sergio Pérez ute på banen i ytterligere ti runder. Han kom ut omtrent ni sekunder bak Hamilton. Spørsmålet var om han ville klare å true Hamiltons 2. plass i løpet av de resterende 30 rundene - og dermed hjelpe Verstappen i VM-sammendraget?

Pérez tok stadig innpå og etter 61 av de 71 rundene hadde avstanden blitt mindre enn ett sekund. Men Red Bull-føreren rakk aldri noe forbikjøringsforsøk.

– Jeg hørte faktisk publikum, sier Pérez om støtten fra hjemmefansen.

Max Verstappen uttrykte på internradioen bekymring om sitt venstre fordekk, men det ble aldri noe stort problem.

Pierre Gasly i AlphaTauri ble nummer fire, fulgt av de to Ferrari-førerne Charles Leclerc og Carlos Sainz.

I konstruktørmesterskapet ligger Mercedes nå bare ett poeng foran Red Bull.

Neste VM-runde går i Brasil, faller avgjørelsen i varmen i Qatar, Saudi-Arabia og Abu Dhabi.

Resultater:

1. Verstappen, Red Bull, 2. Hamilton, Mercedes, 3. Perez, Red Bull, 4. Gasly, AlphaTauri, 5. Leclerc, Ferrari, 6. Sainz, Ferrari, 7. Vettel, Aston Martin, 8. Räikkönen, Alfa Romeo, 9. Alonso, Alpine, 10. Norris, McLaren.