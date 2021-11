Hjertesakene som skremmer

Hvordan kan hjertet til topptrente fotballspillere stoppe? Her er fire spørsmål og svar.

Emil Pálsson (28) fikk hjertestans mandag i forrige uke. Islendingen overlevde etter å ha fått snarlig hjelp ute på banen. Onsdag kl 17.12 starter kampen mellom Sogndal og Stjørdals-Blink på ny.

9. nov. 2021 20:00 Sist oppdatert nå nettopp

Det er noe av det siste man vil se på en idrettsarena. En utøver faller om. Lagkameratene vinker desperat på hjelpemannskapet. Hjertestans. Det står om livet.

Forrige uke falt islendingen Emil Pálsson om under Sogndals kamp mot Stjørdals-Blink i 1. divisjon. Kampen ble avbrutt etter 12 minutters spill. Onsdag starter den igjen 12 minutter over klokken fem. Da kommer Pálsson til å være til stede, etter at han ble skrevet ut fra Haukeland universitetssykehus tirsdag, melder NRK.