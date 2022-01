Nå er overgangen bekreftet for Ceïde

Angrepsspilleren lånes ut til Sassuolo frem til sommeren. Overgangen gjøres permanent automatisk hvis klubben holder seg i Serie A.

Emil Konradsen Ceïde er klar for Sassuolo.

21. jan. 2022 12:16 Sist oppdatert nå nettopp

En knapp måneds overgangssaga er over når Emil Konradsen Ceïde nå er klar for italienske Sassuolo.

– Det er veldig rart å forlate Rosenborg. Klubben har gitt meg og tvillingbroren min alt. Vi kom fra Finnsnes og mange klubber sa nei til oss. Jeg er glad for at de ga meg sjansen og vi fikk spille her, sier Ceïde til RBK.no.

Slik presenteres Emil Konradsen Ceïde på Sassuolos egne nettsider og Facebook-side.

Galatasaray først ut

Koket rundt kantspilleren startet uka før jul, da det ble kjent at den tyrkiske storklubben Galatasaray hadde lagt inn et bud.

– Han vil jeg gjerne beholde, som jeg vil med alle unge spillere. Det er dem som har størst potensial til å utvikle seg videre, svarte Rekdal på spørsmål fra Adresseavisen rundt Ceïde noen dager inn i det nye året.

Men Ceïde forble brennhet, selv om interessen fra Galatasaray etter hvert stilnet.

En uke etter at Rekdal ytret ønske om å beholde kantspilleren, tikket det inn et nytt bud på Brakka. Denne gangen fra den italienske serie A-klubben Sassuolo.

Ceïde var angivelig ønsket som erstatter for klubbens stjerne Jeremy Boga, som var på vei til Champions League-klubben Atalanta.

Ceïde var på banen i 24 seriekamper i fjor, og endte med fem mål og tre målgivende pasninger. Han har kontrakt med Rosenborg ut 2024-sesongen.

Største avtale på fem år

11. januar kunne Adresseavisen erfare at det handler om en låneavtale frem til sommeren, med en opsjon som trer i kraft automatisk dersom Sassuolo holder seg i Serie A. RBK får en sum tvert for utlånet, og dersom klausulen utløses blir overgangssummen totalt sett på et nivå RBK ikke har solgt for siden salget av Ole Selnæs i 2016. Selnæs gikk til franske St. Etienne for en overgangssum med en totalramme på mellom 40 og 50 millioner kroner.

12. januar erfarte Adresseavisen at klubbene var enige, og at det i Italia ble skrevet om en overgangssum på drøyt 30 millioner kroner.

– Det er god økonomi for oss i selve lånet. Dersom totalpakken fullbyrdes når Sassuolo mest sannsynlig beholder plassen ligaen, er det den største avtalen for Rosenborg på over fem år, sier Micke Dorsin til klubbens hjemmeside.

Samtidig meldte den anerkjente, italienske overgangseksperten Gianluca Di Marzio at 20-åringen ville dra til Italia fredag 14. januar for å sluttføre avtalen med serie A-klubben.

Slik ble det ikke. Først søndag satte 20-åringen seg på flyet sørover.

Rekdal bekreftet

I podkasten Rasmus&Saga torsdag denne uken, bekreftet Kjetil Rekdal for første gang fra offisielt RBK-hold at Ceïde hadde dratt til Italia. Og at det var større sannsynlighet for at kantspilleren var tapt for RBK enn at han ville være på Lerkendal i 2022-sesongen.

Etter stillhet fra italia i en knapp uke, ble Ceïde presentert som Sassuolo-spiller fredag.