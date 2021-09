RBKs brennhete tomålshelt: - Var kjempedeppa

Her jubler Stefano Vecchia (26) som besatt. Etter å ha skutt RBK nærmere serielederen. Og etter sitt femte mål på fire kamper.

Jubelscener: Stefano Vecchia scorer og scorer - og nå er RBK en reell gullkandidat igjen. Han gratuleres av Carlo Holse.

Sarpsborg - Rosenborg 1–3: Det skjer i temmelig sterk kontrast til da Vecchia i hele juni slet med store ryggsmerter - og Rosenborg tapte kamp etter kamp.

– Ja, den kontrasten er stor. Veldig stor. Man er kjempedeppa når man er skadet. Og kjempeglad når man spiller, sier Vecchia til Adresseavisen.

Og legger til:

– Men jeg har kontroll på ryggen nå!

– Har savnet ham

– Vi har savnet han. Vi så i vinter hvor god han kan være, og har dessverre mistet han i altfor mange kamper, sier også trener Åge Hareide.

Vecchia ble hentet fra svenske Sirius i januar. Han var Bosman-spiller, men etter 12 scoringer i Allsvenskan, og konkurranse fra andre klubber, var det uansett en prestisjesignering for RBK.

Også med tanke på lønn og sign-on-fee.

Prolaps i ryggen

Vecchia startet da også lovende, både i treningskampene og helt i seriestarten, før ryggen slo seg vrang.

Og ødela for juni måned. Måneden hvor RBK tapte kamp etter kamp.

Det har også tatt tid å få helt kontroll på prolapsen, men nå er ryggen under kontroll. Blant annet trener Vecchia alternativt mellom fellestreningene, for å holde ting i sjakk.

Fem mål - fire kamper

Og spesielt i de fire siste kampene har fansen fått se hva som bor i venstrekanten.

Først to mål i 5–0-smadringen av Odd. Så matchvinner-headingen på overtid mot Tromsø sist. Før to nye nettkjenninger søndag kveld.

I det som også ble en viktig borteseier med tanke på å holde følge i gullkampen.

– Veldig takknemlig

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg kan spille, og at ryggen føles bra. Og det er alltid artig når angrepsspillet fungerer, sier Vecchia.

Som altså først «curlet» et skudd i lengste hjørne etter et strålende RBK-angrep.

Før han, etter pause, avsluttet en fin kontring med å lure keeper feil vei - og sette ballen kaldt i mål.

– Ja, jeg har avsluttet derfra før. Man kjenner til det, smiler han selv om 1–0-scoringen etter drøye kvarteret.

– Hva med den andre?

– Før det første målet får jeg en fin pasning fra Carlo (Holse.) Nå er det Emil (Konradsen Ceïde) som serverer. Det er bare å takke og ta i mot, smiler Vecchia - og medgir samtidig:

- Så får jeg et veldig bra treff, også.

– Hva tenker du om gullkampen?

– Vi har snudd trenden fra tidig i sommer. Og klart man skal gå for å vinne når man er Rosenborg. Men jeg syns man skal ta match for match, svarer han - sånn passe diplomatisk.

– Og nå skaper du overskrifter helg etter helg?

Det er ikke noe jeg tenker på. Men det er klart.. Dersom det blir overskrifter, er det alltid bra når de er positive.